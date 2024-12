Attesa per il concerto di fine anno dell’Accademia degli Ottusi

Sabato 28 dicembre 2024 a Spoleto presso il Palazzo Arcivescovile, Salone dei Vescovi, l’Accademia degli Ottusi presenta il Concerto di fine anno dal titolo “Lobet ihn mit Saiten und Reigen” con musiche del Settecento tedesco per liuto, direzione artistica di Francesco Corrias, al liuto, Evangelina Mascardi, musiche di Sylvius Leopold Weiss e Johann Sebastian Bach.

EVANGELINA MASCARDI è considerata tra i migliori liutisti attivi nel panorama concertistico internazionale. Nata a Buenos Aires nel 1977 si è diplomata in chitarra classica iniziando giovanissima la sua attività concertistica. Nel 1997 si è trasferita in Europa per studiare liuto presso la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera) dove ha ottenuto nel 2001 il Solisten Diplom. Per oltre un decennio ha suonato come continuista diretta, tra gli altri, da Jordi Savall (Hespèrion XXI), Marc Minkowsky (Les Musiciens du Louvre), Andrea Marcon (Venice Baroque Orchestra), Giovanni Antonini (Giardino Armonico), Chiara Banchini (415), Alfredo Bernardini (Ensemble Zefiro), Sir John Eliot Gardiner (Monteverdi Choir) e Simon Rattle (Berliner Philarmoniker), con i quali ha registrato oltre 30 CD. Sempre accolta da critiche positive, si è esibita da solista in importanti festival europei e ha dedicato cinque incisioni solistiche a musiche di Johann Sebastian Bach, Sylvius Leopold Weiss, Bellerofonte Castaldi e Laurent de Saint-Luc per la ORF- Alte Musik (2005-2011), Musique en Wallonie (2018) e Arcana (2011, 2022). Il suo recente album Bach Complete Lute Works ha ottenuto, tra altri riconoscimenti, il Diapson d’or dell’omonima rivista francese. Insegna Liuto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Dal 2020 è membro del Comitato scientifico del Convegno internazionale di chitarra (Milano) e dal 2021 del Consiglio direttivo della Società italiana del liuto.

PROGRAMMA DEL CONCERTO

SYLVIUS LEOPOLD WEISS

(Breslavia, 12.X.1686 – Dresda, 16.X.1750)

Fantasia e Rondeau

JOHANN SEBASTIAN BACH

(Eisenach, 31.III.1685 – Lipsia, 28.VII.1750)

Preludio BWV 999

Preludio, Fuga et Allegro BWV 998

SYLVIUS LEOPOLD WEISS

(Breslavia, 12.X.1686 – Dresda, 16.X.1750)

Preludio, Allegro e ciaccona

EVANGELINA MASCARDI

Liuto a 13 ordini

costruito da Cezar Mateus (New Jersey 2024)

L’Accademia degli Ottusi desidera ringraziare S.E.R. Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, per la concessione del Salone dei Vescovi.