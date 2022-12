Attesa per il Concerto dell’Immacolata – Gran Gala AVIS

8 Dicembre, ore 17, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

E’ tutto pronto per rivivere ancora una volta piacevoli momenti di svago, miscelati con esperienze concrete di solidarietà, e questo grazie all’ormai immancabile Concerto

dell’Immacolata – Gran Gala AVIS, che verrà tenuto dalla Banda Musicale “Città di Spoleto”, giovedì 8 dicembre, alle ore 17.00, presso il Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto.

Un appuntamento ormai irrinunciabile per la comunità spoletina e per i tanti donatori di sangue che sono la parte viva della benemerita Associazione.

Proprio per questo, fra il primo e il secondo tempo del concerto, le Autorità presenti, consegneranno la desiderata spilla d’oro a trentuno avisini, particolarmente meritevoli, che hanno superato le cinquanta donazioni di sangue. Tra costoro figurano anche associati che hanno allungato il proprio braccio per donare per ben cento volte.

Verrà poi assegnato il Premio AVIStar, un pregevole riconoscimento riservato a chi, nel corso degli anni, si è distinto esaltando i valori umani e solidaristici legati alla donazione del sangue ed ha aiutato in maniera significativa la prestigiosa Associazione. Per il 2022 il Consiglio Direttivo dell’AVIS, all’unanimità, ha stabilito che tale benemerenza fosse riconosciuta a Giulio Nemmi, per tanti anni al servizio dell’Associazione, come donatore, dirigente, Segretario e Presidente. Una figura cara a tutti gli avisini, proveniente da quella “vecchia guardia” che ha fatto la storia della donazione del sangue a Spoleto.

Sarà appunto la Banda Musicale “Città di Spoleto”, grazie ai suoi bravissimi quaranta elementi, ad allietare il pomeriggio, sotto la capacissima direzione del maestro Angelo Silvio Rosati.

Saranno eseguiti brani conosciutissimi, come la colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso e vari medley di altrettanti famosi film.

L’ingresso al Teatro sarà gratuito ed aperto a tutti i cittadini fino ad esaurimento posti, e non sarà necessaria né la prenotazione, né indossare la mascherina per accedervi. L’AVIS per Spoleto, Spoleto per l’AVIS.