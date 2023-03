Attesa a Spoleto per la doppia prova del Trofeo Enduro Ktm

Daniele Cesaretti: “É un onore poter ospitare ben due tappe di questi Trofei, che sono, da anni il fiore all’occhiello del fuoristrada nazionale”

C’e’ fermento a Spoleto, dove, tra poco meno di un mese e precisamente nel week end del 22-23 aprile andrà in scena la doppia prova del Trofeo Enduro Ktm 2023! Dopo l’annullamento della prova inaugurale, che doveva tenersi a Pistoia, Spoleto si sdoppia e recupererà la prova toscana sabato 22 aprile, mentre nella giornata di domenica andrà in scena la gara già schedulata in calendario. Il Moto Club Spoleto, più che preparato per le prove off-road, avendo nel 2020 organizzato una prova del Mondiale EnduroGp, è pronto ad ospitare il popolo orange, che con i suoi 300 partecipanti tingeranno di arancione la cittadina umbra! Una serie di prove, adrenaliniche dal punto di vista della guida e allo stesso tempo affascinanti per quanto riguarda lo scenario naturale, saranno il “pane” racing che i piloti dei trofei Enduro Ktm, Husqvarna e Gas Gas consumeranno, dando spettacolo per la gioia dei numerosi appassionati attesi nella cittadina umbra

Per la città di Spoleto e per il nostro Moto Club – ha commentato Daniele Cesaretti, Presidente del MCS 1921 – è un onore poter ospitare ben due tappe di questi Trofei, che sono, da anni il fiore all’occhiello del fuoristrada nazionale, come sempre stiamo organizzando oltre alle varie prove anche una cornice di eventi collaterali per intrattenere appassionati e addetti ai lavori e far sì che questa tre giorni sia una festa dei motori a 360 gradi –