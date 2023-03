ATS Campello Fonte Solidale: prosegue l’impegno per la comunità campellina

Per il quinto anno il Fondo Campello Fonte Solidale sostiene le famiglie e le realtà del territorio

Prosegue l’impegno dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Campello Fonte Solidale per la crescita sociale e culturale della comunità campellina. Sono passati ormai cinque anni da quando è stato istituito l’omonimo Fondo di solidarietà e in questo periodo di tempo l’ATS (i cui fondatori e membri sono il Comune di Campello sul Clitunno, la Fondazione Giulio Loreti Onlus, la Caritas Diocesana Spoleto-Norcia, la Parrocchia di Campello sul Clitunno e la Meccanotecnica Umbra S.p.A) ha continuato a sostenere diverse famiglie disagiate del nostro territorio tramite l’erogazione di fondi mirati al pagamento di utenze, canoni d’affitto e debiti di varia natura.

In ambito educativo, l’ATS si è attivata per il sostegno del “Progetto Robotica” presso la Scuola Secondaria di primo Grado di Campello sul Clitunno e di diversi iniziative che insistono sul territorio; in particolare citiamo il progetto “Educenter”, lo spazio educativo dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 14 anni, presentato presso la Fondazione Loreti Giulio Loreti, lo scorso venerdì 24 febbraio.

L’ATS Campello Fonte Solidale esprime profonda gratitudine verso gli imprenditori e i privati, della comunità campellina che hanno creduto, sostenendoli economicamente, nei progetti di Campello Fonte Solidale ed in particolare: Bernardino Campello, Maria Sole Agnelli, Clitunno Meccanica, C.S: Eurofiere, Fiorinda Flower Farm, MTU Academy, ed infine il Comune di Campello sul Clitunno.

Ringraziando ancora la comunità che sta seguendo con interesse l’operato dell’ATS, si rinnova anche per il 2023 l’invito a partecipare alla vita del Fondo con il versamento di un contributo, per continuare a raggiungere con volontà ed impegno sempre maggiori risultati significativi per la crescita comune.

Per Informazioni relative alle attività del Fondo, è possibile contattare il numero seguente: 0743 275827 Estremi per il versamento del contributo a sostegno del Fondo Campello Fonte Solidale:

IBAN IT 51 J 030 6938 3101 0000 0000 665

Intestato a Progetto di solidarietà Fondazione Giulio Loreti Onlus