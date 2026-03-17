Atomika Spoleto in vetrina: Ettore e Rancani convocati con l’Umbria alla Spring Cup Trentino

  • Redazione
  • Marzo 17, 2026
  • Basket
  • Letto 51

    • Grande orgoglio in casa Atomika Spoleto: due giovani promesse del vivaio, Matteo Ettore e Riccardo Rancani, sono stati convocati nella selezione umbra che prenderà parte alla prestigiosa Spring Cup Trentino, in programma a Rovereto sabato 21 e domenica 22 marzo.

    La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale per la categoria classe 2012, riunendo i migliori talenti italiani in una due giorni all’insegna del confronto e della crescita sportiva. Ogni regione sarà rappresentata da una selezione dei propri prospetti più interessanti, pronti a mettersi in luce in un contesto altamente competitivo.

    Tra i migliori dieci giocatori scelti per rappresentare l’Umbria figurano dunque anche i due atleti spoletini, a conferma della qualità del lavoro svolto quotidianamente dalla società. Dalla base del minibasket fino alle categorie superiori, Atomika Spoleto continua infatti a distinguersi per l’attenzione alla formazione tecnica e umana dei propri ragazzi.

    La convocazione di Ettore e Rancani è motivo di grande soddisfazione per tutto l’ambiente, che vede così premiati impegno, dedizione e passione. Per i due giovani atleti si tratta di un’esperienza importante, un’occasione preziosa per confrontarsi con coetanei di altissimo livello e continuare il proprio percorso di crescita.

    A Matteo e Riccardo va il più sentito in bocca al lupo da parte della società, dello staff tecnico e di tutti i compagni, con l’augurio di vivere al meglio questa straordinaria opportunità.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....