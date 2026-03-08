Atletica Winner Foligno, una domenica da incorniciare: oltre 100 atleti in gara tra Italia ed Europa

Una domenica che resterà nella memoria dell’Atletica Winner Foligno. L’8 marzo si è trasformato in una vera e propria festa dello sport per la società folignate, capace di schierare oltre 100 “Winners” tra gare in Italia e presenze internazionali, confermando ancora una volta la forza, la passione e lo spirito di squadra che caratterizzano il gruppo.

Il cuore della giornata è stato sulle sponde del lago Trasimeno, con la partecipazione massiccia alla Strasimeno, la grande corsa con partenza da Castiglione del Lago e arrivi distribuiti lungo l’intero perimetro del Lago. Qui gli Winners hanno letteralmente invaso il percorso: ben 76 atleti al via e primo posto assoluto tra le società.

Alla prova dei 10 km hanno preso parte:

Airoldi, Alpaca, Amoni, Bartolucci, Battistini, Belloni, Bestiaccia, Bevilacqua, Bonci, Buda, Catana, Ciotti, Clementi, Corica, Costarelli, Crispignoli, Di Cesare, Doronzo, Fanali, Francucci, Fusaro Barbara, Fusaro Roberta, Gubbiotti, Malafronte, Marcantoni, Marchionni, Masciotti, Medorini, Mei, Micanti, Mortaro, Ottaviani, Pani, Passeri, Pirani, Pizzobello, Popa, Proietti Farnese, Raio — il “Capitano”, appena rientrato dalla Maratona di Tokyo — Ricci, Rosi, Rossi, Sabbatini, Schiavolini, Sottili, Tiburzi, Vagnoli, Ventotto, Vitola e Zuccari.

Nella mezza maratona (21 km) hanno corso Berazzi, Cola, Feher, Fiorani, Gasparri, Giuliani, Grillo, Iacarella, Mazzoli e Ugolini.

Sulla distanza dei 34 km si sono cimentati Antonelli, Berti, Biagetti, Bitti, Camilli, Mazzoni, Ministrini, Moretti, Pelafiocche, Righetti e Trosino.

Infine la distanza regina, la maratona (42 km), con Meniconi, Mercone Daniele, Mercone Fabrizio, Reali e Silvestri.

Ma la domenica dell’Atletica Winner Foligno non si è fermata in Umbria. Un altro gruppo ha preso parte alla Stracivitanova di Civitanova Marche, dove gli Winners hanno conquistato anche il primo posto tra le società fuori regione, ulteriore motivo di orgoglio.

Nella mezza maratona (21 km) hanno corso Antovska, Biasco, Brauzi, D’Andrea, D’Ascoli, Gemellaro, Gentili, Placidi, Roscini Vitali, Sciabola, Squadroni, Vannoni, Venturini e Vitale.

Sui 10 km erano presenti Brauzi, Cardarelli, Cesarini, Chiocchi, Olgiati, Paolucci, Scopetti e Trasciatti.

La maglia Winner è comparsa anche in altre competizioni, come la gara attorno al Lago del Salto in provincia di Rieti, e perfino oltre i confini nazionali: alcuni atleti della società hanno infatti portato i colori folignati alla mezza maratona di Parigi e a quella di Lisbona.

Una presenza diffusa, quasi capillare, che racconta meglio di qualsiasi classifica lo spirito della società: correre insieme, ovunque. Numeri, entusiasmo e risultati hanno reso questa domenica una delle più belle della stagione per l’Atletica Winner Foligno, protagonista in Italia e in Europa di una giornata davvero… da Winners.