Atletica Winner Foligno protagonista su più fronti: tanti atleti al Trocco del Lupo Trail e ottime prove alla Stracospea di Terni

Ancora una grande domenica per l’Atletica Winner Foligno, protagonista su più fronti. Tra trail e gare su strada, gli atleti folignati hanno portato i colori della società in due importanti appuntamenti del calendario regionale.

Il palcoscenico principale della giornata è stato quello del Trocco del Lupo Trail, andato in scena domenica 15 marzo a San Terenziano, nel comune diGualdo Cattaneo, manifestazione podistica giunta alla quarta edizione e ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati di trail running. La gara, organizzata dall’associazione locale presieduta da Lorenzo Rocchi insieme alle società L’Unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia, si è svolta con il patrocinio della FIDAL Umbria, dell’ENDAS, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comune di Gualdo Cattaneo.

La competizione ha proposto due tracciati immersi nella natura: uno “short” da 13 chilometri e uno “long” da 23 chilometri. Entrambi i percorsi partivano dalla piazza del borgo di San Terenziano per poi snodarsi tra sentieri e paesaggi collinari fino alla suggestiva pietra del “Trocco del Lupo”, luogo simbolico da cui la gara prende il nome, prima del ritorno nel cuore del paese.

Nutrita la presenza dell’Atletica Winner Foligno, con ben 17 atleti al via. Nel percorso corto da 13 chilometri sono stati 13 i portacolori folignati in gara. Il migliore del gruppo è stato Alessio Squadroni, autore di una solida prova chiusa in 1:04:12. A seguire Primo Angelucci in 1:17:27, quindi Loredana Sapun in 1:22:39 e Sandra Ansuini in 1:23:20. Hanno completato la prova Francesca Ricci (1:24:45), Carlo Montagna (1:26:06), Mauro Menghini (1:30:37), il “capitano” Roberto Raio (1:30:37), Laura Marcantoni (1:31:59), Fabrizio Mercone (1:32:05), Marco Scopetti (1:33:46), David Severini (1:36:58) e Antonio Berardi (1:45:42).

Ottime indicazioni anche dal tracciato lungo da 23 chilometri, dove quattro atleti della Winner Foligno si sono messi alla prova su un percorso impegnativo e tecnico. Federico Gemma ha fatto registrare il miglior tempo del gruppo con 1:46:50, seguito da Tommaso Pinna in 2:09:37. A completare la prova Arrigo Angeli in 2:24:24 ed Emiliano Giuliani in 2:42:44.

La domenica sportiva della società folignate non si è però fermata sulle colline. Un’altra rappresentanza dell’Atletica Winner Foligno era infatti impegnata a Terni nella settima edizione della Stracospea Village, gara podistica competitiva di 10 chilometri organizzata nell’ambito della XXXIII Giornata Nazionale CorrItalia promossa da AICS – Associazione Italiana Cultura Sport e inserita nel circuito AICS dei Borghi Umbri 2026.

Cinque gli atleti della Winner Foligno al via della prova ternana. Il più veloce è stato Jacopo Pacilio, autore di un ottimo 39:52 che gli ha permesso di chiudere sotto la soglia dei quaranta minuti. Alle sue spalle Marco Bonci con 41:29 e Carlo Sabbatini in 43:37. Buone anche le prove di Gaetano Medorini, che ha fermato il cronometro a 46:12, e di Giacomo Grillo, giunto al traguardo in 55:17.