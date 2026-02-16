Atletica Winner Foligno protagonista a Terni tra maratona, mezza e Family Run

Grande partecipazione dell’Atletica Winner Foligno alla XV Maratona di San Valentino, andata in scena domenica 15 gennaio 2026 a Terni, un appuntamento ormai classico del calendario podistico nazionale.

La gara era inserita nel Gran Prix Fidal 2026, circuito nel quale proprio l’Atletica Winner Foligno guida la classifica a squadre con 402 punti dopo tre prove disputate, confermandosi realtà di riferimento nel panorama regionale.

Cinque maratoneti al via

Nella distanza regina dei 42,195 chilometri sono stati cinque gli atleti al traguardo:

Christian Reali – 03:28:05

Alessio Silvestri – 03:28:05

Daniele Sperandei – 03:32:27

Tommaso Ministrini – 03:48:00

Giacomo Grillo – 04:09:27

Ben 37 runners nella mezza maratona

Numerosissima anche la rappresentanza nella mezza maratona, con 37 runners al via: Angelucci, Battistelli, Berazzi, Berti, Biagetti, Bitti, Bronzo, Camilli, Castrica, Cola, Falcinelli, Fiorani, Franchi, Francucci, Gasparri, Guerrini, Malucelli, Mattioli, Mazzoli, Merulli, Mordan Caba, Mortaro, Nieri, Pacilio, Pirani F., Pirani M., Placidi C., Roscini Vitali, Rosi, Sabbatini, Santini, Scarponi, Trosino, Ugolini, Vannoni, Venanzi, Vitali R., Zuccari.

A guidare simbolicamente il “podio di società” nella 21 chilometri sono stati:

Filippo Camilli – 01:27:41

Francesco Trosino – 01:29:57

Jacopo Pacilio – 01:30:31

Presenza anche alla Family Run

Spazio anche alla Family Run non competitiva di 8 km, con cinque rappresentanti della Winner: Ciotti Giulia, Malafronte Biagio, Malafronte Camillo, Terzo Tiziana e Tiburzi Elisa.

Una società al comando

La trasferta ternana conferma l’ottimo momento dell’Atletica Winner Foligno. Con il primato nel Gran Prix Fidal 2026 e una presenza così massiccia alla Maratona di San Valentino, la squadra folignate lancia un segnale chiaro: la stagione è lunga, ma la Winner c’è e punta a restare protagonista fino alla fine.