Atletica Winner Foligno: i risultati del 12 aprile tra Parigi, Milano e San Benedetto

  • Redazione
  • Aprile 13, 2026
  • Atletica Winner Foligno
  • Letto 72

    • Domenica 12 aprile diversi atleti dell’Atletica Winner Foligno sono stati impegnati in tre appuntamenti importanti: la Maratona di Parigi, la Wizz Air Milano Marathon e la Mezza Maratona dei Fiori a San Benedetto del Tronto. 

    Alla Maratona di Parigi, Elisabetta Carbonari ha concluso la prova in 4h15’, mentre Giovanni Fabi ha chiuso in 4h52’,.

    Alla Wizz Air Milano Marathon, il miglior tempo tra gli atleti folignati è stato quello di Fabrizzio Ferreira Dos Santos (a sinistra nella foto di copertina) , 2:37:52. A seguire Emanuele Gioli (3:03:38) e Francesco Trosino (3:09:30). Hanno poi concluso la regina:  Luca Di Maio (3:24:47) (a destra nella foto) , Filippo Azzarelli (3:50:45), Fabrizio Moretti (3:59:49), Carlo Redivivo (4:14:05) e Massimiliano Simonelli (4:14:05).

    Alla Mezza Maratona dei Fiori di San Benedetto del Tronto, miglior tempo per Anastasia Morettini in 1:34:39, seguita da Roberto Santini (1:37:15) e Moreno D’Andrea (1:48:01). Hanno completato la gara Gianluca Belloni (1:51:05), Martina Pizzobello (2:05:00), Martina Catana (2:05:00), Eleonora Cesarini (2:07:12), Daniele Olgiati (2:07:12), Maurizia Sansone (2:07:33) e Giacomo Grillo (2:10:23).

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    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....