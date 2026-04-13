Atletica Winner Foligno: i risultati del 12 aprile tra Parigi, Milano e San Benedetto

Domenica 12 aprile diversi atleti dell’Atletica Winner Foligno sono stati impegnati in tre appuntamenti importanti: la Maratona di Parigi, la Wizz Air Milano Marathon e la Mezza Maratona dei Fiori a San Benedetto del Tronto.

Alla Maratona di Parigi, Elisabetta Carbonari ha concluso la prova in 4h15’, mentre Giovanni Fabi ha chiuso in 4h52’,.

Alla Wizz Air Milano Marathon, il miglior tempo tra gli atleti folignati è stato quello di Fabrizzio Ferreira Dos Santos (a sinistra nella foto di copertina) , 2:37:52. A seguire Emanuele Gioli (3:03:38) e Francesco Trosino (3:09:30). Hanno poi concluso la regina: Luca Di Maio (3:24:47) (a destra nella foto) , Filippo Azzarelli (3:50:45), Fabrizio Moretti (3:59:49), Carlo Redivivo (4:14:05) e Massimiliano Simonelli (4:14:05).

Alla Mezza Maratona dei Fiori di San Benedetto del Tronto, miglior tempo per Anastasia Morettini in 1:34:39, seguita da Roberto Santini (1:37:15) e Moreno D’Andrea (1:48:01). Hanno completato la gara Gianluca Belloni (1:51:05), Martina Pizzobello (2:05:00), Martina Catana (2:05:00), Eleonora Cesarini (2:07:12), Daniele Olgiati (2:07:12), Maurizia Sansone (2:07:33) e Giacomo Grillo (2:10:23).