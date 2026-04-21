Atletica Winner Foligno, che spettacolo! Ottimi risultati tra Deruta, Rimini, Roma e Boston

Weekend e inizio settimana da sogno per l’Atletica Winner Foligno, protagonista assoluta su più fronti: dalla Rimini Marathon alla Boston Marathon (corsa lunedì 20 aprile), passando per Deruta e la Roma Appia Run.
Alla Rimini Marathon, sui 42 km, grande prova di Alessandro Petrini che chiude in 03:07:46, mentre lo spoletino Silvio Fiorani completa la fatica in 05:08:40. Nella mezza maratona di 21 km arrivano risultati importanti con Francesco Biagetti 01:43:57, Riccardo Di Cesare 01:46:39, Riccardo Ricci 01:47:25 e l’altro spoletino Mario Mattioli 01:53:02.
A Deruta, nella 12 km “Per le vie della ceramica” , podi di categoria per Alessandro Coppola 00:47:54 (2° SM45), Yuri Bertoli 00:48:13 (3° SM55), Angelica Cardarelli 00:53:50 (1ª A 18-39) e Giuseppe Bitti 00:59:15 (2° SM70).
Completano la spedizione folignate: Marco Bonci 00:49:47, Mirko Rossi 00:51:41, Carlo Ugolini 00:51:55, Simone De Luca 00:52:37, Carlo Sabbatini 00:52:56, Luca Camilli 00:54:26, Gaetano Medorini 00:54:28, Gianluca Rosi 00:56:49, Luca Pesciaioli 00:57:47, Giorgia Marchionni 00:59:00, Alessia Raponi 00:59:27, Stefano Righetti 01:00:34, Roberto Placidi 01:00:48, Fabio Reggianti 01:01:17, Nicola Renzini 01:03:38, Massimiliano Olivieri 01:07:05, Francesca Morbidoni 01:08:49, Gabriele Propersi 01:10:13, Cesare Placidi 01:11:04, Romualdo Burattini 01:13:15 e Fabrizio Clementi 01:19:40.
Alla Roma Appia Run, gara iconica della Capitale, ottime prestazioni per Adriano Ninassi in 01:41:39 e Antonella Biasco in 01:48:14, su un percorso tecnico e sopratutto spettacolare.
Il capitolo più prestigioso arriva però lunedì 20 aprile alla Boston Marathon, una delle gare più leggendarie del mondo. Negli States brillano Maria Rita Bordoni 03:44:00 (quarta Major completata), Walter Merulli 03:20:00 e il “solito” Giacomo Grillo 05:18:00.