Atletica Winner Foligno: 25 runners protagonisti alla Maratona di New York

  Novembre 3, 2025
  Atletica umbra
    • È stato un weekend di emozioni e orgoglio sportivo per l’Atletica Winner Foligno, che domenica 2 novembre 2005 ha preso parte alla Maratona di New York, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi nel calendario mondiale dell’atletica.

    Il gruppo, partito da Foligno nei giorni precedenti, era composto da 50 persone, di cui 25 atleti pronti a mettersi alla prova sui 42 chilometri e 195 metri della “Grande Mela” e 25 accompagnatori.

    Per i runner folignati, affrontare la maratona più celebre del pianeta è stato molto più di una semplice gara: un’esperienza di sport, amicizia e condivisione che unisce l’Umbria al mondo. Non sono mancati emozioni, fatica e grande soddisfazione per aver rappresentato la città in un evento che richiama ogni anno migliaia di corridori da tutto il globo.

    A raccontare al meglio lo spirito della spedizione è il messaggio pubblicato dalla società sul proprio profilo Facebook:

    “Dal cuore dell’Umbria al cuore di Manhattan. Una nutritissima rappresentanza dell’Atletica Winner Foligno è volata a New York per essere sulla griglia di partenza della maratona più iconica del mondo: cuore, gambe, testa e soprattutto: community.”

