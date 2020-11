Ater Umbria: avviso per l’assegnazione di alloggi a canone concordato

Si tratta di tre appartamenti in via Porta Fuga. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 4 dicembre

È stato pubblicato questa mattina, anche nel sito istituzionale del Comune di Spoleto, l’avviso dell’Ater Umbria per l’assegnazione di alloggi a canone concordato.

Tre sono gli appartamenti in locazione a Spoleto, di diverse metrature (si va dai 60 ai 105 mq) e tutti in via Porta Fuga (gli affitti vanno da un minimo di circa 290 euro ad un massimo di 432).

Le domande possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo ater.umbria@legalmail.ito inviate con raccomandata A.R. presso una delle sedi dell’ATER Umbria:

Perugia, Via P. Tuzi n° 7, 06128

Terni, Via G. Ferraris n. 13, 05100.

Le domande devono essere accompagnate dalla copia di un documento di identità o di riconoscimento del richiedente in corso di validità e dovranno essere presentate entro venerdì 4 dicembre.

Tutte le informazioni relativo all’avviso pubblico dell’Ater Umbria e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili qui >> https://bit.ly/3eUKXUn.