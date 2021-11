“Astrattisti tra due secoli” in mostra a Spoleto

La mostra evento in via Salara Vecchia 21, dal 23 al 28 novembre

La città di Spoleto per la sua storia culturale ed artistica è stata una delle capitali dell’astrattismo internazionale. Su tutti si potrebbero ricordare Giuseppe De Gregorio e Fausto Bronchi che hanno portato le loro opere astratte e quindi anche un pezzo di Spoleto in tutto il mondo. Martedì 23 novembre alle 15.30 presso il Caffè Letterario del Sansi via della salara vecchia 21 verrà presentata la mostra evento “Astrattisti tra due secoli” con la presenza del critico e letterato Enzo Dall’Ara, dell’artista Patrizia Dalla Valle che sarà presente allo Spoleto meeting Art Bruxelles, del critico e storico e scrittore Pasquale Rineli già premio Spoleto Art festival letteratura 2021 ( in foto).

La mostra evento resterà aperta al pubblico fino al 28 novembre. Molto soddisfatto il direttore dello spazio Luca Filipponi: ” Mostra straordinaria con artisti importanti e pezzi museali con un grande file rouge culturale“.