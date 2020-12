La mostra in via Salara Vecchia fino al 13 dicembre

In via della Salara Vecchia 21 fino al 13 dicembre sarà presente la mostra Astrattismo a Spoleto ( visite su prenotazione e normativa covid) a cura del prof Luca Filipponi presidente del Menotti art Festival Spoleto, presso il caffè letterario del Sansi, spazio che ha avuto un notevole successo

ed adesioni da parte degli artisti con prenotazioni per tutto il 2021. Sono esposte opere dei seguenti artisti contemporanei:Roberto Tigelli , Silvio Craia, Valerio Giuffrè, Tony Raggetti, Lorenzo Ludi, Gregorio Luigi, Carcione Luigi, Paola Biadetti, Evelina Marinangeli, Pietra Barrasso, Giulio Greco, Rosanna Della Valle, Graziano Sozza, Martino Bissacco, Guidi Lorenzo,Giampaolo Berto.

La presentazione si terrà sabato 12 dicembre alle ore 15 30 nelle forme previste dai decreti vigenti. Saranno presenti i filosofi Valerio Giuffrè e Rosario Di Murro che parleranno degli ultimi lavori pubblicati, il soprano Tania Di Giorgio, direttore musicale del menotti art festival Spoleto, lo storico e critico d’arte prof Simone Fagioli, il direttore artistico dello Spoleto meeting Art Paola Biadetti. Soddisfatto il presidente del menotti Art Festival Spoleto: “le arti si confermano grande strumento di cultura e saranno fondamentali per la ripartenza del 2021, anno nel quale saranno ripresi i rapporti con gli usa e con la Cina fondamentali per la kermesse spoletina che celebrerà due edizioni nel 2021 , la prima per chiudere le premiazioni del 2020 dal 15 al 18 gennaio 2021,la seconda dal 24 al 27 settembre con tutto lo staff e le associazioni internazionali che torneranno in città”.