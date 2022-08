Assunzioni Vus, Sergio Grifoni vuole saperne di più

Il capogruppo di Obiettivo Comune ha presentato un’interrogazione al sindaco Sisti

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo dell’interrogazione presentata dal Consigliere Sergio Grifoni:

OGGETTO: interrogazione con risposta scritta.

Gentilissimo signor Sindaco,

il sottoscritto Consigliere Comunale:

RICORDATO

che il Comune di Spoleto è socio della locale VUS – Valle Umbra Servizi, la cui gestione e la trasparenza operativa ed amministrativa rientrano nelle prerogative di base di un rapporto societario e, di conseguenza, nell’interesse della compagine sociale

APPURATO

Come negli ultimi mesi siano state effettuate delle assunzioni tramite segnalazioni all’uopo pervenute da Agenzie Interinali interpellate dalla stessa VUS.

P.Q.S.

Il sottoscritto interroga la S.V. al fine di conoscere:

1) Le modalità adottate dalla VUS per l’assunzione, anche temporanea, di personale proveniente dalle Agenzie Interinali;

2) Quante e quali persone sono state assunte nell’ultimo anno tramite Agenzie Interinali e non;

3) Quante e quali persone, pur se segnalate dalle Agenzie Interinali, non sono state prese in considerazione nell’ultimo anno, ed i motivi della non scelta da parte di VUS.

Si richiede cortesemente risposta scritta nei termini e nei tempi previsti.

Molti cordiali saluti.

Spoleto, lì 11 agosto 2022

Il Consigliere Comunale

Sergio Grifoni