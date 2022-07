Assunzioni in arrivo allo SMMT di Baiano

Il Coordinamento Comunale Forza Italia Spoleto plaude al lavoro svolto dal Sottosegretario On. Giorgio Mulè

Apprendiamo con enorme soddisfazione, attraverso la notizia rilasciata dal Sottosegretario alla Difesa On. Giorgio Mulè, che finalmente il problema del personale civile precario dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre Baiano Di Spoleto è stato risolto.

Infatti il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa, Nicola La Torre, ha firmato le assunzioni del personale assunto a tempo determinato con decorrenza 18 Luglio, con una durata contrattuale di 18 mesi che potrà essere poi rinnovata.

Sono inoltre previste ulteriori assunzioni (12 funzionari e 116 assistenti appartenenti a diversi profili professionali) in attuazione del programma 2022 dell’Agenzia Industrie Difesa.

Possiamo tranquillamente affermare dunque che fondamentale è stato l’interessamento e il lavoro svolto dal Sottosegretario On. Giorgio Mulè, il quale non appena venuto a conoscenza del problema dei ragazzi e ragazze impiegati nello stabilimento di Baiano che di fatto erano stati parcheggiati in disoccupazione si è attivato al fine di trovare una soluzione che garantisse stabilità e continuità alle maestranze impiegate.

Ancora una volta, come Coordinamento Comunale di Forza Italia, ringraziamo l’On. Giorgio Mulè per l’attenzione che garantisce costantemente alla città di Spoleto; e teniamo inoltre a precisare come spesso gli interventi di Forza Italia sui vari livelli amministrativi siano risolutivi per le problematiche del nostro territorio



Il Coordinamento Comunale Forza Italia Spoleto