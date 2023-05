Assunzioni allo SMMT, soddisfazione anche da Forza Italia

Il comunicato stampa del Vice Presidente Consiglio Nazionale Forza Italia Giovani, Filippo Ugolini

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Proseguono le assunzioni presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, infatti venerdì 12 Maggio, 16 ragazzi hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia Industrie Difesa.

Quest’ultime assunzioni come quelle che arriveranno nel prossimo futuro rappresentano il frutto del lavoro di Forza Italia attraverso l’On. Giorgio Mulè, che come sempre dimostra di saper mantener fede agli impegni presi con i cittadini; queste nuove assunzioni rappresentano infatti solo l’ultimo

obiettivo raggiunto in ordine di tempo; ho, infatti, il piacere di ricordare che oltre allo SMMT di Baiano, Forza Italia attraverso l’On. Giorgio Mule è riuscita a riportare a Spoleto il 2° Reggimento

“Granatieri di Sardegna”.

Esprimo, dunque enorme soddisfazione, perché Forza Italia costantemente dimostra di essere un punto di riferimento serio ed affidabile per le esigenze del nostro territorio; ed esprimo inoltre immensa gratitudine all’On. Mulè che dimostra con i fatti l’amore per la città di Spoleto.

Come Forza Italia, continueremo a vigilare affinché il programma di assunzioni prosegua secondo quanto stabilito nel 2022 al fine di accrescere una realtà che per Spoleto rappresenta un’eccellenza e

un importante centro produttivo.

Il Vice Presidente Consiglio Nazionale Forza Italia Giovani

Filippo Ugolini