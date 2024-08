Associazioni protagoniste della 24esima edizione della Festa di Villa Redenta

Ci saranno focus sulla disabilità, sulla salute e sui temi di ambiente e riciclo durante la 24esima edizione della Festa del Volontariato, in programma al parco di Villa Redenta di Spoleto dal 28 al 31 agosto (con anticipazione il 27 con la cena sotto le stelle e chiusura il 1° settembre con la messa di ringraziamento). Ogni giorno, infatti, nell’ambito della manifestazione che dal 2001 viene promossa dalle assocazioni MilleMani inSIemeVola Odv e Movimento Rangers, largo spazio verrà dato alle associazioni di volontariato del territorio, attraverso stand, incontri, presentazioni e laboratori.

La manifestazione aprirà i battenti dal mercoledì al sabato, dalle 16,30 a tarda sera, con mercatini, giochi, concerti, esibizioni, bar del sorriso e molto altro.

Mercoledì 28 agosto, alle ore 17, si aprirà con la presentazione del tema della festa “Il Sole esiste per tutti”, del fine solidale e delle associazioni partecipanti; quindi sarà inaugurata la mostra di Luca Cisternino. Giovedì 29 agosto dalle ore 16,30 il Repair cafè: i volontari del Repair cafè di Perugia in collaborazione con Cittadinanzattiva ripareranno gratuitamente piccoli elettrodomestici rotti; alle 17.30 la presentazione del libro “La casa è il tuo ambiente, l’ambiente è la tua casa”, a cura dell’associazione Umbria Sensibilità chimica multipla Odv. Venerdì 30 agosto (ore 18) sarà la volta del seminario “Il progetto di vita: individuale e partecipato!”, un approfondimento sulla normativa legata al progetto individuale per le persone con disabilità, a cura di Anffas Per Loro aps ets. Sabato 31 agosto alle 17,30 “Conoscere la diversità: il nostro impegno per l’inclusione”, a cura dell’associazione Peter Pan. Domenica 1° settembre, alle ore 11, infine, la messa di ringraziamento, presieduta dall’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo, a cui seguirà il pranzo per i volontari.



Hanno aderito alla 24esima edizione della Festa del Volontariato le associazioni: AIDO, ANFFAS Per Loro, Associazione culturale X – Per Giovani e Vecchi neuroatipici, Associazione italiana Assistenza Spastici (AIAS), Associazione italiana Sclerosi Multipla (AISM), Associazione Umbria Sensibilità Chimica Multipla Odv, Cittadinanzattiva, Emergency, I miei tempi, Il Girasole, Miloud, Peter Pan, Volontariato Vincenziano, Nonno Luciano. Collaborano inoltre: Azzurra Soc. Cooperativa Sociale, Centro di solidarietà “D. Guerrino Rota”, Coop. Fattoria Sociale, Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Pietra e d’Acqua”.

La Festa del Volontariato gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto. L’evento rientra nel progetto “Avere il Sole dentro”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

Il programma integrale della 24esima Festa del Volontariato

Martedì 27 agosto

Ore 20 inaugurazione della 24esima edizione della Festa del Volontariato

Cena sotto le stelle con l’intrattenimento del duo musicale “Paolo e Claudio” (su prenotazione)

Mercoledì 28 agosto

Ore 17 Apertura degli stand, del “bar del sorriso” e del laboratorio di cartone con Nonno Luciano

Ore 17,15 “Il sole esiste per tutti”, incontro di presentazione sulla Festa del Volontariato 2024. A seguire: inaugurazione della mostra d’arte di Luca Cisternino

Ore 17,30 Caccia al tesoro, a cura del Movimento Rangers

Ore 20.30 baby dance

Ore 21 “A tutta zumba!” con il gruppo della Pro loco di San Martino

Ore 21.30 Concerto di musica rock con “Il Circo Abusivo”

Giovedì 29 agosto

Ore 16,30 Apertura degli stand, del “bar del sorriso”, del laboratorio di cartone con Nonno Luciano e della mostra di Luca Cisternino

Repair cafè: porta il tuo piccolo elettrodomestico che non funziona più, verrà riparato dai volontari del Repair cafè di Perugia in collaborazione con Cittadinanzattiva

Esibizione degli arcieri dell’asd Compagnia Arcieri del Bosco Sacro

Ore 17,30 presentazione del libro “La casa è il tuo ambiente, l’ambiente è la tua casa”, a cura dell’associazione Sensibilità chimica multipla

Ore 17.30 Laboratori e giochi per bambini a cura del Movimento Rangers

Ore 20.30 baby dance

Ore 21 “Zumba” con Jessica della palestra X2

Ore 21.30 “I Logaritmo” in concerto

Venerdì 30 agosto

Ore 16,30 Apertura degli stand, del “bar del sorriso”, del laboratorio di cartone con Nonno Luciano e della mostra di Luca Cisternino

Ore 17,30 Picnic “letterario” nel prato, iniziativa per bambini a cura del Movimento Rangers

Ore 18 Seminario “Il progetto di vita: individuale e partecipato!” a cura di Anffas per loro

Ore 19.30 Concerto del gruppo Sbrock band

Ore 20,30 Baby dance

Ore 21 Concerto di Cooperazione rock, a cura della Modern music school



Sabato 31 agosto

Ore 16,30 Apertura degli stand, del “bar del sorriso”, del laboratorio di cartone con Nonno Luciano e della mostra di Luca Cisternino

Ore 17 Bolle di sapone party! A cura del Movimento Rangers

Ore 17,30 “Conoscere la diversità: il nostro impegno per l’inclusione”, incontro a cura dell’associazione Peter Pan

Ore 20 baby dance

Dalle 20.30 serata “Musica in movimento” a cura delle palestre X2 e Unique e della Formidable Music dance school

Domenica 1° settembre

Ore 11 – presso la chiesa di Santa Rita – santa messa presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo, di ringraziamento della 24esima Festa del Volontariato, in memoria di padre Modesto Paris, fondatore degli enti promotori MilleMani inSIemeVOLA odv e Gruppo Rangers GRSP Spoleto

Ore 13 Pranzo del Volontariato al parco di Villa Redenta