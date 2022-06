Associazioni cittadine e Teatro Lirico Sperimentale: un sodalizio che si rinnova

La Sala Monterosso di Villa Redenta gremita per il concerto “Fuori Opera”

Domenica 26 giugno i rappresentanti di diverse Associazioni cittadine hanno sfidato l’afosa temperatura e hanno rinunciato a piacevoli gite estive per partecipare numerosi al quinto concerto della rassegna “Fuori Opera”, che ha visto nuovamente protagonisti i giovani cantanti del 76° Corso di Avviamento al Debutto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”.

Gli allievi hanno dato vita a celebri arie d’opera tratte da “La Clemenza di Tito” di W. A. Mozart, da “Elisir d’amore” di G. Donizetti e alla “Barcarole” di J. Offenbach, cantando con passione e con una gioiosa interpretazione comico-brillante laddove i brani lo permettevano. Scroscianti gli applausi del pubblico divertito e visibilmente coinvolto.

Erano presenti delle delegazioni di molte associazioni del territorio: Aglaia, grazie alla preziosa collaborazione della Dott.ssa Marta De Angelis e di Pierluigia Ciucarilli, UniTre, chiamata a raccolta dalla Presidente Angela Fedeli, Associazione “Pasquale e Antonietta Bruno” per la protezione dei gatti randagi, l’ormai affezionato Presidente della Pro Loco di Protte Walter Ceri e il Presidente dell‘UNUCI sezione di Spoleto Antonio Cuozzo. Ospite d’onore Camillo Corsetti Antonini, Presidente della Fondazione Antonini.

Un bis d’eccezione, “Oh mio babbino caro”, dall’opera “Gianni Schicchi” di G. Puccini, è stato donato al pubblico dal soprano Maria Stella Maurizi, apprezzatissima protagonista femminile del concerto inaugurale del 65° Festival dei Due Mondi di Spoleto “The Passion of Ramakrishna” di Philip Glass, diretta dal M° Ivan Fischer.

La ormai consueta foto tra Allievi e rappresentanti delle Associazioni ha suggellato questo pomeriggio all’insegna del bel canto ed è attestazione della necessaria sinergia tra Arte e risorse territoriali a sostegno dello spettacolo dal vivo, stressato dalla recente e rovinosa pandemia mondiale. La promessa entusiasmante degli astanti ci consola: “Torneremo!”.

L’attività del Teatro Lirico Sperimentale continuerà con la Stagione Lirica.

Per visionare il Programma della Stagione, https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022-2/

Mentre, per acquistare i biglietti, https://ticketitalia.com/76-stagione-lirica-sperimentale-2022

Oppure è possibile recarsi direttamente al seguenti punto vendita:

– Tabaccheria CMB piazza della Vittoria n. 24 06049 Spoleto Tel. 0743.47967;

Per informazioni: Tel. 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645

E-mail: info@ticketitalia.com

I Concerti dello Sperimentale proseguiranno il 3 luglio, di nuovo a Villa Redenta, per la masterclass di Roberto De Candia, e il 16 luglio alla Sala Pegasus con il Concerto di fine masterclass di Marina Comparato. Prima di quest’ultimo appuntamento, sarà possibile effettuare una visita dell’Archivio Storico del Lirico Sperimentale (consultabile al seguente link https://www.tls-belli.it/centro-studi-archivio-storico/, oppure direttamente in loco, su appuntamento, chiamando 0743.221645), sito a Palazzo Mansueti e adiacente alla Pegasus. L’ingresso per i Concerti sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Al pianoforte siederanno i maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim, mentre le giovani voci saranno sempre di: Elena Antonini soprano, Veronica Aracri mezzosoprano, Sara Cortolezzis soprano, Oronzo D’Urso tenore, Elena Finelli soprano, Maria Stella Maurizi soprano, Alessia Merepeza soprano, Davide Peroni baritono, Giacomo Pieracci basso, Matteo Lorenzo Pietrapiana baritono, Davide Romeo baritono, Elena Salvatori soprano, Antonia Salzano mezzosoprano e Roberto Manuel Zangari tenore.