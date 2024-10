Associazione Teude, al via due laboratori e una bisboccia poetica

Dopo il successo del laboratorio espressivo SWITCH, condotto da C.L. Grugher, proseguono gli appuntamenti della rassegna CONTAMINAZIONI, organizzata dall’associazione Teude APS, che entra nel vivo di Spoleto Calling – Storie di Provincia, il concorso letterario nazionale giunto alla quarta edizione.

Quest’anno ampio spazio è stato dato ai laboratori che permettono al pubblico di essere parte attiva di un percorso di formazione, approfondimento e crescita artistica e personale; laboratori che si propongono di indagare il mondo della poesia, sia con modalità tradizionali, sia attraverso tecniche di esplorazione corporea, in linea con la mission della rassegna che si occupa della contaminazioni tra le varie arti.

Mettere in connessione la parola e il linguaggio con il corpo e il movimento significa percorrere nuovi sentieri alla scoperta del proprio io più profondo e ancestrale. È creare una contaminazione tra diverse modalità espressive. I laboratori, seppur pensati come appuntamenti singoli, sono profondamente connessi tra loro per la pulsione generativa che conduce all’espressione poetica.

PAROLE PERIFERICHE, condotto dalla poetessa e collaboratrice della scuola Holden Alessandra Racca avrà inizio alle ore 10:00 di sabato 12 ottobre presso la biblioteca comunale di Palazzo Mauri. È un laboratorio di scrittura poetica che ruota intorno alle possibilità offerte dalla poesia come innesco creativo e come linguaggio da sperimentare.

IL CORPO CHE SCRIVE, condotto dalla coreografa e performer Arianna De Angelis Marocco si svolgerà sempre il 12 ottobre dalle ore 16:00 all’Hub Cantiere Oberdan. È un laboratorio di movimento creativo che si avvale delle opportunità della danza contemporanea e del teatro-danza per diventare coautori di una forma alternativa di narrazione.

Gli organizzatori invitano i partecipanti ai workshop a condividere gli elaborati durante la BISBOCCIA POETICA, momento di libera espressione e condivisione con brindisi finale, con appuntamento alle ore 12:00 del 13 ottobre a Palazzo Mauri. Sono invitati a partecipare anche tutti coloro che hanno una poesia nel cassetto o che ne scrivono abitualmente, per condividere pubblicamente i loro versi. La Bisboccia poetica sarà introdotta, alle ore 11:00, dalla presentazione del libro di poesie “di pancia (e di altri organi)” di e con Alessandra Racca. InternoPoesia editore.

È indispensabile la prenotazione sia per i laboratori sia per la Bisboccia poetica a lab.contaminazioni@gmail.com

La rassegna Contaminazioni è patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Spoleto.