Associazione “Prima Spoleto”, al via la Commissione Ambiente e Territorio: confronto su Tessino, Monteluco e rilancio dei cammini turistici

Si è tenuta presso la sede sociale, la prima riunione della Commissione Ambiente e Territorio dell’Associazione Socio Culturale “Prima Spoleto”.

La commissione, coordinata da Maria Lucia Proietti, è stata istituita allo scopo di raccogliere gli aspetti rilevanti e le criticità, ricevere suggerimenti, recepire eventuali istanze in materia di cura del territorio e di tutela dell’ambiente da parte di associazioni e cittadini che intendono contribuire al dibattito propositivo su tali tematiche. Materiale informativo che sarà poi assemblato e utilizzato per avanzare mirate proposte alle varie Istituzioni interessate.

A questo primo incontro hanno partecipato, il Vice Presidente del CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA, Domenico Proietti; il neo eletto direttivo del CAI Spoleto, nelle persone di Sergio Bocchini e Luigi Beltrammi.

Numerosi sono stati i temi trattati e le informazioni recepite durante il costruttivo confronto. Per ciò che concerne le competenze della Bonifica, per esempio, si è riassunto lo stato dei lavori lungo il corso del Tessino, dall’interno della città fino alla periferia, comprese le indicazioni sugli interventi necessari in alcune aree del territorio più esposte alla forza delle acque a maggior rischio esondazione. E’ stato poi posto l’accento sulla suddivisione delle competenze fra le varie amministrazioni in ambito di cura del territorio, ovvero quelli in capo alla Regione e quelli in capo al Comune. Si è ricordato come negli anni passati siano stati presentati dei progetti di riqualificazione del Monteluco per migliorare la sentieristica e restaurare alcuni edifici, e come, fino ad ora, questi progetti non abbiano avuto seguito.

Si è ravvisata la mancanza di azioni di promozione reale dell’ambiente di Monteluco in questo anno dedicato all’ottocentenario della morte di San Francesco, riconoscendo la necessità di promuovere degli itinerari turistici che coinvolgano la zona di San Sabino e la zona degli eremi del Monteluco, per sfruttare così la prossimità della Via di Francesco, itinerario di trekking che dal Santuario della Verna arriva a Roma passando da noi.

Molto coinvolti sul tema della manutenzione della sentieristica e della promozione delle attività di trekking sul nostro territorio si sono mostrati i rappresentanti del CAI locale, i quali hanno esposto le difficoltà a reperire giovani leve che possano rinforzare le attività di manutenzione che vengono svolte dall’Associazione in modo completamente gratuito e di volontario. Il CAI, infatti, si occupa della risistemazione dei sentieri e della cura dei cartelli indicatori, che in molti casi sono vecchi e fatiscenti e hanno bisogno di essere sostituiti.

Durante l’incontro, sono emerse altre problematiche e necessità, come: la prevenzione dei danni ambientali causati dai comportamenti dannosi e scorretti perpetrati da cittadini; la necessità del rifacimento della palizzata del Giro dei Condotti, di competenza comunale, e alcuni interventi di manutenzione sul Sentiero degli Ulivi che collega Assisi a Spoleto; la necessità di meglio sfruttare, in senso turistico, il percorso della Ex Ferrovia Spoleto Norcia, pensando alla possibilità di creare un itinerario con un trenino turistico che da Spoleto arrivi a Caprareccia e il restauro delle vecchie stazioni lungo questo percorso, da trasformare in strutture ricettive, locali di piccola ristorazione e sale museali. La Commissione Ambiente e Territorio di “Prima Spoleto” si riunirà di nuovo nelle prossime settimane, con soggetti diversi, per recepire ulteriori istanze e contributi informativi.