Associazione Peter Pan di Spoleto: i nostri impegni per favorire l’inclusione sociale

L’Associazione Peter Pan di Spoleto, da oltre vent’anni impegnata nella promozione dello sviluppo psicofisico e dell’integrazione sociale dei giovani con disabilità, prosegue il suo impegno con un ricco calendario di eventi per questi ultimi mesi del 2024.

Il prossimo appuntamento sarà la “Cena al Buio”, in programma il 12 ottobre 2024 presso il Ristorante Zengoni di Spoleto, organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Perugia. La “Cena al Buio”, giunta alla sua seconda edizione, offre ai partecipanti un’esperienza unica, permettendo loro di gustare una cena immersi nell’oscurità completa, riscoprendo odori e sapori nuovi. Questa iniziativa vuole stimolare una riflessione profonda sulle sfide quotidiane affrontate dalle persone con disabilità visive, dando la possibilità per una sera di vedere il mondo intorno a noi sotto un altro punto di vista.

Un altro fiore all’occhiello dell’Associazione è il progetto “Nei Miei Panni”, che quest’anno entra nella sua seconda edizione grazie al fondamentale supporto della Fondazione Mina e Cesare Micheli e alla professionalità della dottoressa Sara Urbani, psicologa. Questo programma, rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, ha riscosso un enorme successo sin dalla sua prima edizione, tanto da essere nuovamente richiesto da numerosi istituti scolastici. Il progetto mira ad educare i più giovani al rispetto e alla comprensione della disabilità e della diversità in generale, stimolando empatia e permettendo loro di mettersi realmente nei panni degli altri attraverso giochi di simulazione ed esperienze interattive.

Proseguono inoltre le lezioni di musica per i ragazzi del gruppo musicale Sbrock Band, che dopo un’estate di numerose esibizioni in varie tappe a Spoleto e dintorni tornano ad ampliare il repertorio musicale seguiti dal maestro Carlini della Modern Music School.

Sono ripartiti alla grande anche gli allenamenti di atletica con l’insegnante Grazia Totta, in un percorso che porterà gli atleti del Team Il Cerchio di Spoleto alle Special Olympics della prossima primavera, supportati dalla Cooperativa Il Cerchio e dalla Associazione Peter Pan.

Oltre a queste iniziative, l’Associazione Peter Pan porta avanti attività culturali e ricreative come i laboratori di yoga, di pet therapy e di arteterapia, sempre con l’obiettivo di offrire ai ragazzi nuovi strumenti di espressione emotiva e crescita personale.

“Spoleto si conferma una città ricca di opportunità per promuovere iniziative di sensibilizzazione e inclusione,” afferma il Presidente dell’Associazione Peter Pan. “Ringraziamo tutti coloro che ci danno fiducia e che ci hanno supportato nel tempo, permettendoci di continuare a sviluppare progetti come ‘NEI MIEI PANNI’. La grande richiesta da parte delle scuole dimostra quanto sia importante offrire ai giovani strumenti concreti per comprendere e accogliere la diversità”.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni alla “Cena al Buio”, contattare l’Associazione Peter Pan di Spoleto al numero 349 2519766 o tramite email assopeterpan@gmail.com.

Il ricavato sarà devoluto a UICI Perugia e Ass.ne Peter Pan per sostenere le attività delle due associazioni.