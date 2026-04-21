Assisi, arrestata 28enne per maltrattamenti in famiglia e minacce

Intervento della Polizia di Stato ad Assisi a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza. Gli agenti del Commissariato locale hanno arrestato una donna di 28 anni, cittadina rumena, ritenuta responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti dei propri familiari.

Secondo quanto riferito nel comunicato della Questura, la donna, in preda a un forte stato di agitazione, avrebbe iniziato a insultare e minacciare di morte i conviventi. Spaventati dalla situazione, i familiari si sono chiusi all’interno di una stanza dell’abitazione, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato i familiari ancora barricati nella stanza. Dopo averli rassicurati e messi in sicurezza, hanno raccolto le loro testimonianze, dalle quali sarebbero emersi precedenti episodi di comportamenti violenti e vessatori andati avanti nel tempo.

La 28enne è stata quindi accompagnata negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e, al termine delle procedure, arrestata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Perugia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.