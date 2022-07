Assemblea pubblica sul futuro della sanità spoletina

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

La situazione del sistema sanitario umbro è al collasso

Il nuovo PSR, promosso sotto la spinta del Consiglio Regionale a guida Lega/Fratelli d’Italia, priva interi territori di presidi ospedalieri. La mancanza strutturale di organico rende inaccessibili le visite specialistiche, e l’assistenza ospedaliera ricade sul personale più stressato d’Italia. La nuova ondata pandemica, in concomitanza con la scadenza delle USCA, lascia senza supporto sanitario centinaia di famiglie, e sottrae personale sanitario a interi reparti già sotto pressione. Allo stress si aggiunge la beffa di un rinnovo contrattuale che indebolisce le figure professionali meno specializzate.

Questi i temi che saranno saranno discussi in un’assemblea pubblica indetta dal Coordinamento per la Sanità Pubblica – Umbria a Spoleto, mercoledì 13 luglio alle ore 18:00 presso la sala convegni della Palazzina Micheli (Via Loreto 1, presso l’ospedale)

Interverranno:

– Francesca Antonini, segretaria regionale Fronte della Gioventù Comunista

– Filippo Capponi Brunetti, segretario provinciale del Fronte Comunista

– Giulia Maderni, Infermiera, Forum per il Diritto alla Salute Lazio

– Carlo Romagnoli, responsabile sanità PCI