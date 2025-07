Assegnate le aree di comunità ad associazioni e proloco

Il Comune di Spoleto ha individuato le associazioni e le ProLoco a cui dare in concessione le aree di comunità del territorio comunale.

Nel mese di maggio era stato pubblicato un avviso per ricevere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a gestire le aree di Azzano, Baiano, Bazzano Inferiore, Bazzano Superiore, Beroide, Cortaccione, Crocemarroggia, Eggi, San Venanzo, Montemartano, Poreta, Protte, San Martino in Trignano, San Nicolò–La Chiesetta e San Nicolò zona P.E.E.P.

L’avviso era rivolto ad associazioni culturali, associazioni di promozione sociale (ad esempio le Pro-Loco ed i circoli ricreativi ARCI), organizzazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti giuridici che operano nell’ambito dell’associazionismo, come ad esempio i Centri Civici e le Comunanze Agrarie.

La Commissione ha valutato il profilo quali-quantitativo dei progetti presentati, definendo l’elenco dei soggetti che dovranno gestirle per i prossimi nove anni: Baiano (Associazione Proloco Baiano di Spoleto), Protte (Proloco Protte A.P.S. – E.T.S.), San Nicolò-La Chiesetta (Associazione Circolo ricreativo e culturale La Chiesetta di San Nicolò), Bazzano Inferiore (Proloco di Bazzano Inferiore), San Venanzo (Proloco “R. Capitani” S. Venanzo di Spoleto), Beroide (Associazione Proloco Beroide), Montemartano (Associazione Sportiva Dilettantistica Castello Martano), Azzano (Proloco di Azzano), Eggi (Associazione Proloco Amici di Eggi), Bazzano Superiore (ASBUC – Amministrazione Separata dei Beni frazionali di Uso Civico – Bazzano Superiore Spoleto), Cortaccione (Made for Tennis ASD), San Martino in Trignano (Proloco San Martino in Trignano), San Nicolò zona P.E.E.P. (Associazione “Noi e il nostro quartiere) e Crocemarroggia (Circolo ricreativo Auser Insieme di Crocemarroggia).

Unica area non assegnata è quella di Poreta, rispetto alla quale il Comune non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse.

Il passaggio successivo riguarderà la formalizzazione della concessione, con la firma del contratto e la sottoscrizione del Disciplinare per l’uso delle Aree di Comunità, attraverso il quale le associazioni e le proloco individuate si impegnano, in sintesi, a gestire le attività e il patrimonio materiale e immateriale, favorendo lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle tradizioni tipiche locali.

Il Comune di Spoleto, così come previsto originariamente dall’avviso, pubblicherà trimestralmente un nuovo avviso con l’elenco aggiornato delle aree disponibili.