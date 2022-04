Aspetti musicali del novecento italiano

Concerto a Spoleto, Domenica 10 aprile 2022, ore 11, Sala Pegasus

Con questo appuntamento inserito nel Programma del Comune di Spoleto per la Giornata Internazionale della Donna 2022, l’Associazione Officina d’Arte e Tessuti inizia una nuova serie di concerti rivolti alla musica del 1° e 2° Novecento e del 2000.

Un contributo per la diffusione della musica di un periodo ricco di nuove espressioni, specialmente quella del secondo Novecento quando avviene, come scrive Paolo Rotili, “una vera esplosione di tendenze, idealità, ricerca, tecniche compositive e scritture musicali”, in particolare con la generazione di musicisti quali Luigi Nono, Luciano Berio, Sylvano Bussotti, Mauro Bortolotti, Salvatore Sciarrino ed altri.

Nella rassegna, che giungerà fino al 2023, sarà anche presente la generazione nata alla fine dell’800. Nel concerto del 10 Aprile sono presenti tre musicisti che, pur nella diversità culturale, hanno in misura differente espresso un mutamento del linguaggio musicale: Luciano Berio, un protagonista del secondo ‘900; Alfredo Casella, nato alla fine dell’800 e dunque attivo nel primo ‘900; Castelnuovo Tedesco, che è presente nel primo ‘900 con una personale visione musicale, dovuta anche alla permanenza negli USA.