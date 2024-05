Aspettando la tappa: successo per le iniziative per il Giro d’Italia

Un incontro per pianificare nel dettaglio gli aspetti organizzativi in vista della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del Giro d’Italia. Con l’avvio di “Aspettando la tappa”, il programma di appuntamenti iniziati il 4 maggio e l’ottima partecipazione registrata in questi giorni, l’amministrazione comunale, il Comitato Locale di tappa e ConfCommercio Spoleto si sono incontrati questa mattina a Palazzo comunale.

Frutto di una forte sinergia tra il Comune di Spoleto ed il Comitato, che ha permesso il coinvolgimento diretto di tante associazioni sportive, di soggetti attivi nel campo della promozione sociale e delle attività commerciali della città, il programma di “Aspettando la tappa” entrerà nel vivo nel weekend con la giornata clou ovviamente prevista per sabato 11 maggio, giorno della partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia Spoleto – Prati di Tivo.

L’incontro è stata quindi l’occasione per fare il punto su tutte le attività programmate, ma anche per sottolineare la bontà del metodo di lavoro adottato e la collaborazione attiva della città. Un risultato considerato dall’amministrazione comunale e dal Comitato Locale di Tappa già di per sé molto positivo, perché in grado di restituire la cifra esatta delle potenzialità promozionali e organizzative che il territorio può mettere in campo.

Tanto il Presidente del Comitato, Roberto Settimi quanto il presidente di ConfCommercio Spoleto, Tommaso Barbanera, hanno sottolineato come l’aspetto collaborativo tra il Comune di Spoleto, il Comitato ed i tanti soggetti coinvolti sia stato ad oggi l’elemento determinante, in grado di fare la differenza per la buona riuscita della manifestazione in attesa dell’arrivo della carovana rosa.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata anche l’importanza dell’apporto e della disponibilità sia del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”, con la partecipazione della Banda e l’apertura della Caserma Garibaldi il giorno della partenza del Giro d’Italia, quando sarà possibile visitare l’Area Squadre allestita all’interno, sia dell’A.Se. Spoleto, l’azienda del Comune che sta realizzando tutta una serie di interventi indispensabili anche in termini di sicurezza.

Per quanto riguarda le prossime iniziative in programma, giovedì 9 maggio è in calendario il doppio appuntamento con Pedala sui rulli (ore 16.00, piazza della Vittoria) e Spoleto a tappe: tappa 3 e 4 (ore 17.30, piazza Garibaldi), mentre venerdì 10 maggio, insieme alla Pedala sui rulli (piazza della Vittoria ore 10) e all’Arrampicata sportiva (ore 12.00), si svolgerà in piazza Garibaldi alle ore 18.00 il concerto della Banda dei Granatieri di Sardegna e, alle ore 22.00 in piazza Duomo, l’iniziativa Spoleto saluta il Giro.

Fitto il programma di appuntamenti per il giorno della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del 107° Giro d’Italia. Sabato 11 maggio alle ore 9.00 in piazza della Vittoria ci sarà l’Arrampicata sportiva; allo stesso orario in viale Trento e Trieste aprirà i battenti il Villaggio del Giro, alla Caserma Giuseppe Garibaldi aprirà l’Area Squadre e in piazza Garibaldi ci sarà l’apertura dell’Hospitality.

Alle ore 12.00 prenderà il via da piazza Garibaldi la tappa Spoleto – Prati di Tivo, con la carovana rosa che attraverserà tutto il centro storico da via Anfiteatro a viale Giacomo Matteotti per poi immettersi sulla SS Flaminia all’altezza dello svincolo sud.

Alle ore 16.00 in piazza della Vittoria si terrà Pedala sui rulli, mentre allo stesso orario a Villa Redenta si svolgerà il convegno La salute in età avanzata. Dalle ore 17 alle 20 Aperitivo in Rosa con Dj Set nei bar della città; alle ore 21 in piazza Pianciani Videomapping e sfilata di moda dell’IIS Tecnico Professionale Spagna Campani di Spoleto. A partire dalle ore 21.00 è in programma La Notte in Rosa con Dj Set.

L’ultimo giorno di iniziative sarà domenica 12 maggio. Alle ore 8.30 Trail sulla vecchia ferrovia Spoleto-Norcia; alle ore 9.00 in piazza della Vittoria l’Arrampicata sportiva e alle ore 10.00 Pedala sui rulli; alle ore 10.30 a Casa Coricelli appuntamento con La Spoleto in Bici; alle ore 16.00 e alle ore 17.00, in piazza Garibaldi e in piazza del Mercato cono in programma due appuntamenti con il Flash Mob.