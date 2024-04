Aspettando il Giro… Antonio Mezzancella Live show, sabato 4 maggio in Piazza Garibaldi

Spoleto si tinge di rosa in attesa della tappa del Giro d’Italia 2024 in programma per l’11 maggio. Tra gli appuntamenti da non perdere nella città ducale c’è il live show di Antonio Mezzancella, lo showman, conduttore, imitatore, cantante e musicista che sabato 4 maggio (ore 21) salirà sul palco di Piazza Garibaldi per regalare al pubblico uno spettacolo di varietà fatto di musica, allegria e divertimento per tutti. L’evento, a ingresso gratuito, è stato organizzato, per l’occasione, dal Comitato Tappa in Rosa con il patrocinio del Comune di Spoleto.

Nel suo spettacolo live, Antonio svela i retroscena di “Tale e Quale Show”, facendo cantare tutto il pubblico che ha l’impressione di partecipare contemporaneamente al concerto di più di 50 cantanti ma fa anche divertire doppiando live scene iconiche di film che hanno fatto la storia della commedia italiana.

Perugino doc, classe 1980, Antonio Mezzancella è diventato celebre al grande pubblico per la partecipazione a due storici programmi televisivi: “Tu sì que vales”, in onda su Canale 5 (2015), e “Tale e Quale Show“, il fortunatissimo format Rai condotto da Carlo Conti, che Antonio ha vinto nell’edizione 2018 e nel torneo dei campioni del 2019, e che lo vede nel ruolo di coach dal 2021. Ma le esperienze televisive non finiscono qui: dal 2021 al 2023 è stato infatti nel cast fisso di “Oggi è un altro giorno” su Rai1 e dal 2019 conduce “Tutti Nudi” ogni weekend su Rai Radio 2. Oltre alla tv, il suo talento straordinario lo ha poi portato ad essere protagonista di centinaia di eventi live nei teatri, nelle piazze e nelle convention aziendali, con performance che vanno dall’intrattenimento canoro, al cabaret, alla conduzione.