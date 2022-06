Asili nido comunali: le graduatorie definitive

L’accettazione del posto dovrà essere inviata al Comune di Spoleto entro il 5 luglio

Sono online (https://bit.ly/2XpsfOi) le graduatorie definitive degli asili nido comunali per l’anno educativo 2022-2023.

Gli utenti ammessi sono stati assegnati agli asili nido pubblici, secondo l’ordine di punteggio attribuito, nel rispetto della priorità data nella scelta. Secondo lo stesso ordine sono state accolte le richieste per le fasce orarie di frequenza pomeridiana fino al completamento dei posti disponibili.

Coloro che non sono stati ammessi rimangono iscritti, nel medesimo ordine, nella graduatoria “Lista di attesa”, anch’essa distinta in “Lista di attesa piccoli” e “Lista di attesa medi-grandi” dalla quale si attinge nel caso di posti vacanti.

Al completamento dei posti disponibili negli asili nido pubblici, dalla stessa lista di attesa si attinge per la copertura dei posti disponibili presso gli asili nido privati convenzionati.

Gli utenti sono tenuti a consultare le graduatorie definitive e, nel caso di ammissione, ad inoltrare il modulo di accettazione del posto, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente (https://bit.ly/2XpsfOi), entro il termine del 5 luglio, pena la perdita del diritto al posto assegnato e l’esclusione dalla graduatoria.

Il modulo di accettazione va inviato all’indirizzo di posta elettronica primainfanzia@comune.spoleto.pg.it.

In caso di non accettazione del posto assegnato presso un asilo nido privato convenzionato, l’utente rimane in graduatoria per la preferenza espressa per il nido pubblico.