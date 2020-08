Asili nido Comunali: approvata la graduatoria definitiva per l’ammissione

Stabilita la ripresa delle attività in presenza per l’a.e. 2020-21

È stata approvata con D.D. n. 716 del 20 agosto 2020 la graduatoria definitiva per l’ammissione dei/lle bambini/e nei servizi educativi per la prima infanzia, asili nido comunali per l’anno scolastico 2020/21.

Si ricorda a tutti gli utenti che:

1- nelle graduatorie definitive gli utenti ammessi vengono assegnati ai singoli servizi, secondo l’ordine di punteggio acquisito, nel rispetto delle priorità date nella scelta del nido;

2- gli utenti sono tenuti a consultare le graduatorie definitive e, nel caso di ammissione, ad inoltrare il modulo di accettazione del posto scaricabile dal sito dell’Ente, entro il termine ivi indicato, come previsto all’art.10, comma 8 del Regolamento. La mancata presentazione di accettazione del posto comporta la perdita del diritto al posto assegnato e l’esclusione dalla graduatoria;

3- ad ogni utente è stato assegnato l’orario di frequenza al nido in base alle scelte espresse nella domanda di iscrizione fino a completamento dei posti disponibili;

4- prima dell’inizio della frequenza al nido si terranno le riunioni con i genitori dei bambini nuovi iscritti le cui modalità verranno comunicate dall’ufficio competente mediante apposito avviso sul sito dell’Ente;

5- coloro che intendono presentare la richiesta di agevolazione per l’attribuzione della quota di compartecipazione devono farlo prima dell’ inizio della frequenza al nido;

6- Coloro che non verranno ammessi rimarranno iscritti, nel medesimo ordine, in una graduatoria che viene denominata “ lista di attesa” e dalla quale si attingerà in caso di rinunce. La lista di attesa resta visibile sul sito istituzionale e viene periodicamente aggiornata.

“Spoleto è tra i pochi comuni in Umbria – ha detto il vicesindaco con delega alla Scuola Beatrice Montioni – che è riuscito a far partire i centri estivi anche per la fascia di eta 0-3, un risultato ottenuto grazie all’impegno delle operatici delle strutture degli asili nido, cui va un ringraziamento per la non comune disponibilità e dedicazione che hanno dimostrato e che ci ha permesso, fino a metà agosto, di garantire un servizio gratuito. Servizio che ha fatto registrare il forte apprezzamento di tanti genitori. Se ci saranno dei piccoli ritardi nella riapertura del nuovo anno scolastico questo è dovuto sia allo sforzo straordinario che le strutture degli asili nido hanno esercitato nei mesi estivi sia perché dobbiamo assicurare le migliori condizioni la sicurezza per i bambini e per le operatrici, anche nell’ottica delle complesse e rigorose operazioni di adeguamento dei locali.”

Con proprio atto n. 151 del 18.08.2020, inoltre, la Giunta comunale ha stabilito la ripresa delle attività in presenza per l’a.e. 2020-21 degli asili nido comunali come segue:

– asilo nido Il Bruco: dal 7 settembre riprenderanno le attività per i bambini già iscritti nell’anno 2019-20 e dal 14 settembre saranno accolti i bambini nuovi iscritti

– asilo nido Il Girotondo e asilo nido Il Carillon: dal 14 settembre riprenderanno le attività per i bambini già iscritti nell’anno 2019-20

– dal 21 settembre saranno accolti i bambini nuovi iscritti.

Si ricorda che per la prima settimana di apertura la frequenza sarà con orario corto.

L ‘Amministrazione comunale sta lavorando per accogliere i bambini e gli adulti nel rispetto di quanto disposto dal “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato dal Ministero dell’istruzione, provvedendo alla riorganizzazione degli spazi interni ed esterni al fine di garantire maggiori attenzioni e limitare al massimo il rischio di contagio.