Asili nido comunali: al via a settembre l’anno educativo 2022-2023

I bambini già iscritti nel 2021-2022 inizieranno il 5 settembre. Riunioni in programma l’1 e il 2 settembre con i genitori dei nuovi iscritti

Da lunedì 5 settembre prenderà il via il servizio di asilo nido nei comunali per l’anno educativo 2022-2023.

Per i bambini già iscritti nel 2021-2022 e che hanno rinnovato l’iscrizione per il 2022-2023, il servizio avrà inizio il 5 settembre. Dal 5 al 9 settembre l’orario di apertura dei tre asili nido (“Il Girotondo” e “Il Carillon” di via Martiri della Resistenza e “Il Bruco” di San Giacomo) sarà dalle ore 7.30 alle 14.30 (sarà garantito il pasto).

A partire da lunedì 12 settembre l’orario del servizio sarà invece quello completo: dalle 7.30 alle 16.30 all’asilo nido “Il Girotondo”, dalle 7.30 alle 17.00 per “Il Bruco” e dalle 7.30 alle 14.30 per il nido “Il Carillon”.

Per i genitori dei nuovi iscritti all’anno educativo 2022-23 saranno organizzate apposite riunioni all’interno di ciascun nido, nel corso delle quali verrà presentato il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali, l’organizzazione del servizio, la composizione delle sezioni e l’organizzazione degli spazi.

Gli incontri sono in programma giovedì 1 settembre alle ore 17.00 (asilo nido Il Bruco), venerdì 2 settembre alle ore 16.30 (asilo nido Il Carillon) e venerdì 2 settembre alle ore 17.30 (asilo nido Il Girotondo).