ASE: nessuna criticità operativa sui carburanti, attenzione al contesto energetico e confermate le coperture finanziarie per il 2026

  • Redazione
  • Aprile 13, 2026
  • Attualità
  • Letto 61

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dell’A.Se:

    In riferimento alle notizie recentemente circolate sulla stampa in merito alla disponibilità di carburante per i mezzi aziendali, ASE Spoleto intende fornire alcuni chiarimenti per rappresentare con precisione la situazione attuale.

    Ad oggi non risultano criticità operative tali da rallentare il normale svolgimento delle attività ordinarie di manutenzione sul territorio. La segnalazione relativa alla temporanea indisponibilità presso un fornitore esterno è rientrata e i servizi sono stati regolarmente garantiti. ASE sta valutando ulteriori azioni organizzative per rafforzare ulteriormente il livello di autonomia operativa in un contesto internazionale che richiede attenzione e monitoraggio costante sul piano energetico sia per quanto riguarda l’approvvigionamento che per il prezzo d’acquisto.

    Nel corso dell’incontro recentemente svolto con una delegazione del Partito Democratico di Spoleto, partito di maggioranza relativa nell’attuale amministrazione comunale, è stato inoltre affrontato il tema delle risorse destinate alle attività manutentive. Come dichiarato dall’amministratore Paolucci per l’anno 2026 risultano attualmente disponibili 2 milioni e 270 mila euro destinati alle manutenzioni del verde pubblico, delle strade e degli immobili comunali, risorse che consentono di programmare con continuità le attività operative dell’azienda.

    Prosegue il lavoro di collaborazione con l’Amministrazione comunale nell’ambito del nuovo accordo quadro, strumento fondamentale per rafforzare la capacità operativa della società e consolidarne il ruolo strategico nella gestione delle manutenzioni cittadine.

    Come dichiarato inoltre dall’amministratore unico di ASE Spoleto, Roberto Paolucci:

    “Abbiamo ritenuto importante chiarire la situazione emersa nei giorni scorsi anche a seguito dell’incontro con il Partito Democratico. I servizi di manutentivi sono regolarmente garantiti e l’azienda dispone degli strumenti organizzativi e delle risorse necessarie per proseguire con continuità le attività programmate. Per il 2026 il contratto attuativo delle manutenzioni vale circa 2,27 milioni di euro. Una cifra che, insieme ai servizi di polizia mortuaria, gestione dei teatri e pulizia degli stabili comunali, porta a circa 3 milioni di euro lo stanziamento complessivo per ASE. Il lavoro avviato con il nuovo accordo quadro rappresenta inoltre un passaggio significativo per rafforzare ulteriormente il ruolo di ASE al servizio della città”

    ASE continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del contesto esterno ed a operare a stretto contatto con l’Amministrazione comunale per garantire continuità ed efficienza nei servizi manutentivi rivolti alla comunità spoletina.

                                                                                                          

     

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    Carlo Neri 2026-04-12 19:21:16
    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....