ASD Volley Spoleto: grande entusiasmo dopo aver ospitato alcune rappresentative romane in città

La ASD Volley Spoleto è lieta di annunciare la conclusione di un’esperienza sportiva e culturale entusiasmante, che ha visto come protagoniste alcune rappresentative femminili e maschili dell’ASD Volley San Paolo Ostiense di Roma. Nei giorni scorsi, un numeroso gruppo di giovani atleti provenienti dalla Capitale ha avuto la possibilità di allenarsi nelle strutture messe a disposizione dalla nostra società, in un clima di condivisione e crescita reciproca.



Oltre alle intense sessioni di allenamento, i ragazzi e le ragazze hanno avuto modo di vivere Spoleto come turisti, portando una ventata di energia e vitalità nelle strade, nei ristoranti e nelle piazze della nostra città. Questo scambio ha permesso non solo di rafforzare i legami sportivi, ma anche di valorizzare il nostro territorio, creando un’occasione di promozione per le bellezze e le eccellenze locali.



Un momento di grande emozione è stato rappresentato dall’amichevole disputata presso l’ITIS di Spoleto tra la squadra di Serie D maschile della San Paolo Ostiense e la Serie D della Cascia Volley. L’incontro si è svolto in un clima di festa e fair play, esprimendo i veri valori dello sport: amicizia, rispetto e passione. È stato un evento che ha regalato a tutti i partecipanti e spettatori una giornata di sport e divertimento, confermando l’importanza di iniziative di questo tipo per la crescita delle giovani generazioni.



Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso il torneo di Pallavolo di Natale, organizzato dalla ASD Volley Spoleto, che anche quest’anno vedrà la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Italia. Sarà, come sempre, un’occasione unica per far conoscere la nostra città e il nostro amore per la pallavolo a tante altre realtà sportive.



ASD Volley Spoleto, nel ricordare a tutti i cittadini che sono aperti le iscrizioni gratuite per i corsi di pallavolo giovanile maschile e femminile, ringrazia l’ASD Volley San Paolo Ostiense per la presenza e la collaborazione, nella speranza di future occasioni di incontro e confronto, sia dentro che fuori dal campo.



ASD Volley Spoleto