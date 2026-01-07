ASD Spoleto: ufficiale l’arrivo di Gabriele Emili. Subito disponibile contro la FC Terni

La ASD Spoleto rinforza il centrocampo in vista dei prossimi impegni di campionato. La società biancorossa ha infatti comunicato di aver formalizzato in data odierna il tesseramento del centrocampista Gabriele Emili, classe 2001.

Proveniente dal Bevagna, Emili è un profilo già conosciuto nel panorama dell’Eccellenza umbra: il giovane centrocampista vanta infatti diverse presenze nella categoria, avendo indossato in passato le maglie di Ducato e Nestor.

Il nuovo acquisto si allena da alcuni giorni con il gruppo guidato da mister Isidori. Emili sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico per la sfida di domenica 11 gennaio contro la FC Terni, all’Ivo Rutili di San Giovanni di Baiano, appuntamento importante per il cammino stagionale dello Spoleto.

Nella foto, il presidente biancorosso Vittorio Montesi insieme al nuovo acquisto Gabriele Emili.