Ascensore esterno per il San Matteo fermo da mesi: Lisci presenta question time per riavviare i lavori

«I lavori di realizzazione dell’ascensore esterno tra il parcheggio della Palazzina Micheli e l’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto sono fermi da mesi e vanno ripresi al più presto. Per questo ho depositato un question time con l’obiettivo di conoscere le tempistiche di riavvio e il cronoprogramma dei lavori. L’atto verrà discusso in aula giovedì prossimo». Lo rende noto il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), confermando la necessità di una rapida ripresa dei lavori.

«La Usl Umbria 2 – spiega il consigliere – dopo aver rilevato gravi inadempienze da parte della prima ditta affidataria, ha proceduto con la risoluzione contrattuale, affidando l’intervento alla seconda in graduatoria. I lavori, tuttavia, non risultano ancora ripartiti e l’atto ispettivo è finalizzato a sollecitare un definizione certa delle tempistiche. L’opera – evidenzia ancora il consigliere dem – è di notevole importanza per l’accessibilità dell’ospedale di Spoleto ed è frutto di una precisa istanza dei cittadini, fatta propria dall’associazione Giovanni Parenzi, che ha finanziato il progetto con i fondi del 5 X 1000. La realizzazione dell’ascensore esterno con scala è cofinanziata da Usl 2, Comune di Spoleto e Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto». Nel question time, Lisci chiede quindi di definire le tempistiche della ripresa delle attività di cantiere e di conoscere lo stato delle procedure avviate dalla Usl 2 verso la prima ditta.