Ascensore esterno per il San Matteo fermo da mesi: Lisci presenta question time per riavviare i lavori

  • Redazione
  • Febbraio 14, 2026
  • Consiglio Regionale
  • Letto 68

    • «I lavori di realizzazione dell’ascensore esterno tra il parcheggio della Palazzina Micheli e l’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto sono fermi da mesi e vanno ripresi al più presto. Per questo ho depositato un question time con l’obiettivo di conoscere le tempistiche di riavvio e il cronoprogramma dei lavori. L’atto verrà discusso in aula giovedì prossimo». Lo rende noto il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), confermando la necessità di una rapida ripresa dei lavori. 

     

    «La Usl Umbria 2 – spiega il consigliere – dopo aver rilevato gravi inadempienze da parte della prima ditta affidataria, ha proceduto con la risoluzione contrattuale, affidando l’intervento alla seconda in graduatoria. I lavori, tuttavia, non risultano ancora ripartiti e l’atto ispettivo è finalizzato a sollecitare un definizione certa delle tempistiche. Lopera – evidenzia ancora il consigliere dem – è di notevole importanza per laccessibilità dell’ospedale di Spoleto ed è frutto di una precisa istanza dei cittadini, fatta propria dall’associazione Giovanni Parenzi, che ha finanziato il progetto con i fondi del 5 X 1000. La realizzazione dell’ascensore esterno con scala è cofinanziata da Usl 2, Comune di Spoleto e Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto». Nel question time, Lisci chiede quindi di definire le tempistiche della ripresa delle attività di cantiere e di conoscere lo stato delle procedure avviate dalla Usl 2 verso la prima ditta. 

    Share

    Articolo precedente

    “Il doppio senso di marcia in Viale Marconi per noi non è in discussione”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla