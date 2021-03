Artistica Maschile: bene i ragazzi della Fenice al Campionato Individuale Silver

Si è svolta con diretta su facebook, sabato 27 febbraio, presso la palestra “La Forgia” del CLT Terni, la 2^ Prova del Campionato di Individuale Silver, dove si sono registrate ottime prestazioni dei ragazzi della Fenice con al seguito la tecnica Francesca Orsolini.

Ottimo 2^ posto per Saverio Mariani, negli allievi LA preceduto solo da Michelangelo Boro dell’artistica Ponte S. Giovanni con punti 32,250, l’atleta spoletino ha ottenuto il punteggio di 31,525, con esecuzioni al corpo libero, volteggio e minitrampolino, nella stessa gara 6^ posto per Daniele Bizzaglia con punti 29,650.

Nella gara junior, seconda posizione con punti 29,925 per Martino Mariani, preceduto da Matteo Brunotti della Ginnastica Terni.

Nella categoria Junior LC, primo posto per Pietro Bencivenni con punti 52,750, con esercizi al corpo libero, cavallo con maniglie, Volteggio, parallele, sbarra e minitrampolino, alle sue spalle Valerio Paolucci con punti 47,300.

Nella categoria LE junior 2^ fascia, gara fra Jacopo Giovagnoli del CLT Terni e Salvatore D’Ippolito della Fenice, nella classifica di specialità D’Ippolito si è imposto al corpo libero con punti 10,800, al volteggio con punti 11,300 e alle parallele con punti 12,00, Giovagnoli ha prevalso agli anelli con punti 10,800 e alla sbarra alla quale non ha gareggiato D’Ippolito.

classifica corta nella categoria allieve LB con primo posto per il CLT Terni con punti 163,500, davanti al Centro Ginnico Buddy cha ha ottenuto il punteggio di 162,600, mentre al terzo posto la formazione della Fenice Spoleto Nicolucci, Sulejmani, Cofanelli) con punti 161,700. Brave le ragazze spoletine sicuramente in crescita, ma che hanno lasciato alla trave il secondo posto, molto bene invece alle parallele con Emma Cofanelli che ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto della giornata insieme a Alice Carboni del Centro Ginnico Buddy con 14,200.

Nella gara allieve LC, vittoria indiscussa per il CLT Terni con punti 187,600, davanti al Centro Ginnico Buddy che ha totalizzato punti 183,400, sul terzo gradino del podio la Libertas Perugia con punti 182,600, quarto posto per La Fenice (Proietti, Baban, Troscia a Timpu) con il punteggio di 180,300. Per le ginnaste spoletine, buona la prova alle parallele, mentre qualche incertezza si è avuta al volteggio e al corpo libero, ancora difficoltà alla trave, dove però Alexandra Sara Baban ha ottenuto un buon 15,400 che è stato uno dei punteggi migliori.

Ci sarà da lavorare in vista della seconda prova per migliorare la posizione di squadra. Domenica prossima intanto le ginnaste saranno in gara a Perugia per la gara individuale, mentre sabato ancora a Terni, faranno il loro esordio i ragazzi dell’artistica nella prova individuale.