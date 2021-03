Artistica Femminile: tanti podi per le ragazze della Fenice al Campionato Individuale Silver svoltosi a Perugia

Si è svolta con diretta sulla piattaforma zoom, domenica 28 febbraio, presso la palestra della Libertas Perugia, la 1^ Prova del Campionato di Individuale Silver di artistica femminile organizzato in collaborazione fra la Libertas e la Ginnastica Tifernate.

Belle soddisfazioni per la squadra spoletina nella gara Allieve 2 LB, vinta da Linda Patiti della Fortebraccio con punti 55,00, ma con al secondo posto una splendida Emma Cofanelli con punti 54,800 e terzo gradino del podio per Emma Sulejmani con punti 54,200, ad un solo centesimo, la compagna di squadra Giada Nicolucci.

Rimanendo nella gara LB, primo e secondo posto fra le junior 2 con Giulia Capoccia 54,200 il suo punteggio e Maila Sisini che ha chiuso la gara con punti 52,400, infine terzo posto fra le junior 3 per Matilde Di Mario con punti 54,500.

Nella gara LC, 2^ posto ex aequo per Emma Costanzi fra le junior 1, con punti 61,300.

Bellissima la gara LC Allieve 3, che ha visto al 1^ posto ex aequo ben tre ginnaste con il punteggio di 61,700, con Sara Baban (Fenice), Gaia Mandò (Libertas) e Serena Forlucci (Libertas), per Sara miglior punteggio assoluto alle parallele, ma nella stessa gara abbiamo anche il 5^ posto per Maria Elena Troscia con punti 60,900, 6^ per Emma Iulia Timpu con punti 60,100 e 7^ per Sofia Proietti con punti 60,000.

Chiude la giornata di gare il 5^ posto di Gaia Angelini Paroli fra le senior 1 LD, che ottiene punti 67,000.

Soddisfatti i tecnici Francesca Orsolini e Lorenzo Broganelli per quanto espresso dalle ginnaste in gara.

Nuovo impegno per l’artistica, domenica prossima ancora a Perugia.