Artistica Femminile: campionato individuale Silver LA3 e LB3

Bella prova di Maria Fiore Evangelisti che vince fra le allieve 2

Ospitata presso la palestra di Santa Sabina a Perugia la 1^ Prova del Campionato regionale di interesse nazionale Silver LA3 e LB3 di artistica femminile, dove quasi 100 ginnaste si sono esibite sui classici attrezzi previsti, trave, volteggio e corpo libero.

Nella categoria LA3, 11° posto fra le allieve 1 per Beatrice Sebastiani con punti 36,300 e 15° per Irene Bacchettini con punti 35,300, bene in tutti gli attrezzi, tranne alla trave che da sempre qualche problema alle nostre ginnaste.

Non ha avuto problemi invece Maria Fiore Evangelisti, che si è imposta fra le allieve 2, con punti 38,200, facendo della trave il suo punto di forza prendendo un bel 13,100, nella stessa gara 4^ posto per Sofia Polizzotto che ha chiuso la gara con punti 37,700, vicinissima al podio, brave entrambe.



Nella categoria Junior 1, 6^ posto per Caterina Arcangeli con punti 36,200, fra le junior 2, 3^ posto per Sara Bizzaglia con il punteggio di 34,800. Giulia Bacchettini, ha ottenuto il 1° posto nelle junior 3 con il punteggio di 36,800.

Nella gara LB3, fra le junior 1, 3^ posto per Ilaria Bacchettini con punti 40,800 che ha preceduto nell’ordine le compagne di squadra Elisa Merini 39,900 il suo punteggio e Denise Di Nardo con punti 35,900.

Le ginnaste sono state assistite da Lorenzo Broganelli e Veronica Agostinelli, mentre Francesca Orsolini era impegnata in giuria.