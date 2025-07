Artisti per il Giubileo a cura di Salvo Nugnes inaugura a Spoleto con tanti ospiti vip e talentuosi artisti

Sabato 5 luglio 2025, la splendida *Chiesa della Misericordia* di Spoleto aprirà le sue porte all’inaugurazione ufficiale della mostra *“Artisti per il Giubileo”*, un evento di grande prestigio culturale che riunisce alcune tra le più brillanti personalità del panorama artistico e intellettuale italiano. L’iniziativa, curata da *Salvo Nugnes* – affermato critico d’arte, scrittore e giornalista – nasce con l’intento di celebrare il Giubileo del 2025 attraverso il linguaggio universale e potente dell’arte contemporanea.

L’evento inaugurale vedrà la partecipazione di numerosi artisti di talento, selezionati per la qualità della loro ricerca estetica e per la capacità di confrontarsi con il tema del sacro in modo autentico e personale. Le opere esposte spaziano tra pittura, scultura, fotografia e poesia, dando vita a un percorso visivo e spirituale coinvolgente, capace di emozionare e far riflettere.

Accanto agli artisti, saranno presenti importanti esponenti del mondo culturale e istituzionale, studiosi, critici, giornalisti, collezionisti e rappresentanti del clero. Una cornice d’eccezione che conferma l’alto profilo dell’iniziativa e il forte legame tra arte e spiritualità nel contesto del Giubileo.

Salvo Nugnes, nel suo intervento di apertura, sottolineerà l’importanza di offrire uno spazio alla bellezza come strumento di dialogo tra l’umano e il divino:

“L’arte ha il potere di parlare dove le parole non bastano. In questo tempo così segnato da incertezze, gli artisti possono offrire uno sguardo profondo, un gesto di luce che accompagni l’anima.”

La mostra, allestita in un luogo carico di storia e sacralità come la Chiesa della Misericordia, si configura non solo come esposizione, ma come esperienza culturale e spirituale che accompagnerà i visitatori lungo un percorso d’introspezione e rinnovamento.

L’inaugurazione del 5 luglio darà il via a un calendario di appuntamenti e incontri, tra cui la conferenza del 6 luglio con *Mons. Antonio Staglianò*, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, e altre autorevoli figure del mondo ecclesiale.

Un’occasione unica per riscoprire, attraverso l’arte, il senso profondo del Giubileo e della misericordia, in una città che da sempre vive nel segno della bellezza e della spiritualità.