Artisti, letterati ed accademici fanno volare il Menotti Art Festival Spoleto

Il Menotti Art Festival Spoleto oggi mette in campo il suo progetto culturale clou, che è stato definito il Campiello della letteratura contemporanea. Fondamentali gli accordi con le accademie a partire dall’Accademia Auge con il suo rettore Giuseppe Catapano ( in foto con Luca Filipponi durante la recente visita al parlamento Europeo di Bruxelles), ma anche le Fondazioni Culturali con in primis la Fondazione Tau di Umberto Giammaria.

Nella giornata di sabato saranno oltre 3000 gli artisti presenti , ecco l’elenco dei premiati dello Spoleto Art Festival letteratura in scena dalle ore 15 30 al Chiostro di San Nicolò: Battaglia A, Bocciarelli.V,Borghini F.,Bossi A,Bruccheri.M,Caccavale.Menza.M,Capuozzo Alex, Chechile M.T, Cosentino.R,Croce.R, De Angelis .L,De Gregorio M,De Majo S, Di Chiara Cinzia, Di Giovannantonio G, Di Resta D,Fagioli Simone, Ferraiuolo Salvatore,Ferraù Elettra,Flocco Marina,Forgetta D e Cianci G,Giuffrè Valerio,Gonzales Claudia,Greco G,Guida Giuseppe,Krevsun Marta,Maglio Maurizio, Martina Consolaro,Maurizi A,Menaglia.A, Mundadori Fabio, Natali Silvio,Nicoletti.F, Olga Lidia Priel Herrera,Paravia Benedetta,Pascucci Nadia,Petrarca Giuseppe,Petrova Anna Maria,Petrucci Titti,Petruzzelli Mariangela,Racci Manuela,Reale Luigi,Sabatini Rosanna, Salsi Sonia,Schembri Pascal,Stefanini Anna Maria, Taliana Daniela, Vito Pinto. Presenti numerose associazioni aretine che fanno capo a Lucio Gatteschi ed Adriano Sambri e del Comune di Viterbo presente con la pluripremiata Anna Maria Stefanini. Soddisfatti Filipponi,Catapano ed Angelo Sagnelli.

Per il premio saranno omaggiate opere del M°Silvio Craia, Paola Biadetti ed Evelina Marinangela.