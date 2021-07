Artisti in mostra a ‘La Bottega dell’Arte’

Vernissage sabato 3 luglio, ore 17.30, Corso Mazzini 55

La “Bottega dell’Arte”, il simposio artistico nato per iniziativa della poliedrica pittrice spoletina Katy Laudicina, resta uno dei pochi luoghi d’incontro per gli artisti che scelgono il Festival per esporre le proprie creazioni pittoriche e scultoree. Anche quest’anno, in occasione della 64.ma edizione della manifestazione diretta da Monique Veaute, il civico 55 di Corso Mazzini si trasforma in una sorta di cenacolo dove gli amanti dell’arte possono incontrare gli artisti scambiando idee, ed impressioni sulle opere in mostra. Proprio come avveniva nelle prime edizioni del Festival fondato dal Maestro Giancarlo Menotti, che aveva una grande considerazione per gli artisti presenti a Spoleto,i quali davano colore alla sua creatura.

Alla collettiva di quest’anno prendono parte 14 artisti. Nella sezione dedicata alla pittura sono presenti Valeria Andreani, Carla Curti, Katy Laudicina, Gianfranco Mannucci, Maria Grazia Massaccesi, Giuseppe Mazzaferro, Massimo Papi, Marco Antonio Sorcetti e Lolita Vanturini. In quella della scultura figurano, invece, Armandì, Carlo e Rosella Baciocchi, Maurizio Gallo e Hee Jin Kim. Il vernissage, cui sarà presente la critica d’arte Maria Rutilia Coccetta, è in programma domani, sabato 3 luglio alle 17,30. La mostra rimane aperta sino all’11 luglio dalle 10 alle 12,30 e dalla 17,30 alle 20,30 tranne nei giorni di lunedì e martedi.