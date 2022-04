ARTECHNOLOGY, la Fondazione Carla Fendi al 65° Festival dei Due Mondi

Le iniziative in programma

La Fondazione Carla Fendi, rinnovando il suo impegno per Spoleto 65 Festival dei 2Mondi in qualità di main partner della manifestazione, presenta ARTECHNOLOGY un progetto che esplora un binomio già nell’interesse della Fondazione da alcune stagioni.

ARTE “on the wall”. Sulla facciata del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi l’ingrandimento di FRAMMENTO FATICA N.26 dell’artista DANIELE PUPPI. Un lavoro fotografico tridimensionale realizzato in 4 esemplari nel 2004 per la Lisson Gallery di

Londra e ora in Collezioni Private.

SCIENZA nell’ ex Battistero della Manna D’oro che ospiterà REALITY? installazione site specific in realtà aumentata di GABRIELE GIANNI. Un’esperienza visiva e sonora che vuol far vacillare la percezione della realtà oggettiva in un luogo un tempo sacro, attraverso un misticismo “aumentato” dalla tecnologia.

Il PREMIO CARLA FENDI STEM /science,technology,engineering,mathematics/ nella giornata conclusiva del Festival sarà conferito ad una eminente personalità della cultura scientifica. La cerimonia avrà luogo sul palcoscenicodel Concerto finale alla presenza del Maestro Antonio Pappano, del sindaco Andrea Sisti Presidente della Fondazione Festival e della direttrice artistica Monique Veaute.

La Fondazione Carla Fendi ospiterà nell’ ex Battistero della Manna D’oro gli Incontri con gli Artisti che il Festival organizza durante i fine settimana dalle ore 11 alle 12. Al termine gli spazi si apriranno all’esperienza dell’installazione REALITY?.



NAKED ReAnimated Cinema 2014 una delle opere di DANIELE PUPPI

1 LED screen 40inch, 1 cathode ray tube television 15inch, 1 speaker, 2 BrightSign synchronizers, 1 amplifier, 1 mixer, 1 iron pedestal