Arte terapia a Palazzo Collicola: due laboratori l’11 e 25 ottobre

  • Redazione
  • Ottobre 8, 2025
  • Uncategorized
  • Letto 16

    • Palazzo Collicola di Spoleto si conferma un punto di riferimento per la sperimentazione culturale e la promozione del dialogo tra arte, emozione e comunità. Sabato 11 e 25 ottobre 2025, alle ore 16.30, si terranno due laboratori dal titolo “Arte terapia a Palazzo”, condotti da Pietro Ricci, arteterapeuta, che guiderà i partecipanti in percorsi esperienziali ispirati alle mostre in corso.

    Negli ultimi anni, il concetto di museo ha subito una profonda trasformazione: da luogo di mera conservazione del patrimonio a spazio attivo di ben-essere e partecipazione sociale. Attraverso un approccio well being-oriented, l’arte terapia dimostra come le istituzioni culturali possano diventare laboratori di innovazione e creatività, capaci di promuovere la qualità della vita della cittadinanza e la connessione tra persone, culture ed esperienze.

     

    Sabato 11 ottobre il laboratorio sarà ispirato alla mostra Listen to Your Eyes. Opere e letterature artistiche da una collezione privata”, mentre sabato 25 ottobre alla mostra Pensieri fuggitivi” di William Kentridge.

    La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo. La prenotazione è obbligatoria: Maggioli Cultura e Turismo – spoletomusei@gmail.com, tel. 0743 46434.

     

    Con queste iniziative, Palazzo Collicola di Spoleto rinnova il proprio impegno verso un museo inteso come luogo di relazione e benessere, dove l’arte diventa strumento di ascolto, scoperta e crescita condivisa. Di recente i Musei Civici di Spoleto insieme con i Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria e il Comune di Campello sul Clitunno hanno lanciato ufficialmente la nuova Spoleto Card Annuale, pensata per un pubblico fidelizzato e in particolare per i residenti.

     

    Uno strumento nominativo che offre molti vantaggi, come visite guidate, scontistiche e ingressi a tutti i musei aderenti al circuito: Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato, Palazzo Collicola, Casa Romana, Muteco – Museo del Tessuto e del Costume, Ex Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Museo Archeologico e Teatro Romano, Tempietto sul Clitunno. Il costo annuale della Spoleto Card è € 18 intero e € 14 ridotto (18-25 anni).​

    Share

    Articolo precedente

    Coppa Italia, V.Entella-Ternana 4-0, fere fuori

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....