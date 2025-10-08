Arte terapia a Palazzo Collicola: due laboratori l’11 e 25 ottobre

Palazzo Collicola di Spoleto si conferma un punto di riferimento per la sperimentazione culturale e la promozione del dialogo tra arte, emozione e comunità. Sabato 11 e 25 ottobre 2025, alle ore 16.30, si terranno due laboratori dal titolo “Arte terapia a Palazzo”, condotti da Pietro Ricci, arteterapeuta, che guiderà i partecipanti in percorsi esperienziali ispirati alle mostre in corso.

Negli ultimi anni, il concetto di museo ha subito una profonda trasformazione: da luogo di mera conservazione del patrimonio a spazio attivo di ben-essere e partecipazione sociale. Attraverso un approccio well being-oriented, l’arte terapia dimostra come le istituzioni culturali possano diventare laboratori di innovazione e creatività, capaci di promuovere la qualità della vita della cittadinanza e la connessione tra persone, culture ed esperienze.

Sabato 11 ottobre il laboratorio sarà ispirato alla mostra “Listen to Your Eyes. Opere e letterature artistiche da una collezione privata”, mentre sabato 25 ottobre alla mostra “Pensieri fuggitivi” di William Kentridge.

La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo. La prenotazione è obbligatoria: Maggioli Cultura e Turismo – spoletomusei@gmail.com, tel. 0743 46434.

Con queste iniziative, Palazzo Collicola di Spoleto rinnova il proprio impegno verso un museo inteso come luogo di relazione e benessere, dove l’arte diventa strumento di ascolto, scoperta e crescita condivisa. Di recente i Musei Civici di Spoleto insieme con i Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria e il Comune di Campello sul Clitunno hanno lanciato ufficialmente la nuova Spoleto Card Annuale, pensata per un pubblico fidelizzato e in particolare per i residenti.

Uno strumento nominativo che offre molti vantaggi, come visite guidate, scontistiche e ingressi a tutti i musei aderenti al circuito: Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato, Palazzo Collicola, Casa Romana, Muteco – Museo del Tessuto e del Costume, Ex Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Museo Archeologico e Teatro Romano, Tempietto sul Clitunno. Il costo annuale della Spoleto Card è € 18 intero e € 14 ridotto (18-25 anni).​