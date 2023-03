Arte oltre, opere di Maria Assunta Toniacci e Luca Cisternino in mostra a Massa Martana

Di Mariolina Savino

L’arte è stata da sempre una forma essenziale di comunicazione che oggi, grazie alla tecnologia allarga gli spazi creativi anche a chi non avrebbe mai potuto accedervi, Maria Assunta Toniacci, affetta da SLA dipinge grazie ad un puntatore oculare, creando opere di rara bellezza che saranno esposte a Massa Martana dal 1 al 16 aprile presso la sala espositiva denominata “La Rupe” adiacente al Bar One.

Luca Cisternino, conosciuto da tutti grazie ai social curati dal papà Davide, quale autore de” i disegni di Luca”, esporrà le sue splendide opere a Massa Martana con Maria Assunta in una straordinaria combinazione di stili e tecniche diverse ma con una grande finalità, far conoscere al mondo quanto immenso sia lo spazio dell’arte e quanto le problematiche di vita possano essere mitigate grazie alla forza della creatività espressa universalmente da ognuno senza limite alcuno.

L’arte è inclusione, amicizia, condivisione e nelle sale della mostra si potranno ammirare le opere del “dopo di noi” progetto di grande impatto emotivo e di vita reale per affetti da disturbi neurologici e autismo, in atto a Massa Martana grazie all’impegno di Daniele Giovannini, consigliere comunale con delega al sociale.

Massa Martana dal 1° al 16 aprile data in cui Carapace Mac Arte, le Pro Loco di Massa e di Viepri, numerosi sponsor, daranno vita all’estemporanea

“Memorial Simonne Saveri” con patrocinio del Comune di Massa Martana.

Maria Assunta e Luca vi aspettano al Vernissage il 1° Aprile presso le sale espositive de”La Rupe” accanto al Bar One sponsor dell’evento che delizierà gli intervenuti con un rinfresco e brindisi finale.

Si ringraziano:

Tiziana Menesto’ per l’assoluto supporto offerto,

tutti i volontari che parteciperanno all’evento garantendo l’apertura della mostra dal 1° al 16 aprile.

Carapace Movimento Artistico Culturale firma questo evento culturale testimoniando l’impegno di artisti di talento in lotta contro le avversità della vita riuscendo a farsi conoscere e a condividere momenti di intensa gioia e commozione profonda.