Art Bonus: il restauro del sipario storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti è quasi terminato

È in dirittura d’arrivo il restauro del sipario storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Effettuato dalla Coo.Be.C. Cooperativa Beni Culturali Società Cooperativa, questo straordinario intervento è stato possibile grazie alla donazione di € 130.000,00 effettuata, tramite l’Art Bonus, dalla società AgriEuro srl e al cofinanziamento del Comune di Spoleto.

I lavori, iniziati nel mese di febbraio 2024, sono oggi nella fase conclusiva che prevede nelle prossime settimane il posizionamento degli stangoni per l’alzata del sipario e il successivo ricollocamento al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

L’accurato intervento di restauro, un’operazione di grande rilevanza culturale ed artistica, ha permesso di riportare il sipario storico al suo splendore originario attraverso diverse fasi di intervento: dalla pulitura e ristabilimento della pellicola pittorica alle operazioni conservative, fino alla reintegrazione pittorica. I lavori hanno riguardato anche il recupero del sistema di movimentazione del sipario, con il rialloggiamento degli stangoni ed il ricollocamento degli anelli originali.

“Si tratta di un lavoro di recupero molto importante, che restituisce alla città un bene culturale che fa parte del patrimonio artistico e storico di Spoleto. Contiamo di poter ricollocare il sipario storico entro la fine dell’anno – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Non va comunque dimenticato che questo intervento di restauro è stato possibile grazie alla sinergia tra pubblico e privato, con la società AgriEuro srl che ha dimostrato una sensibilità ed una disponibilità veramente meritoria. Da parte nostra continueremo a lavorare per incentivare l’uso dell’Art Bonus”.

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato di AgriEuro srl, Filippo Settimi, insieme ai consiglieri Alessia e Alessandra Settimi, hanno avuto il piacere di incontrare la squadra di restauratori della Coo.Be.C Cooperativa Beni Culturali Società Cooperativa, e di vedere in anteprima i risultati straordinari di un lavoro tanto meticoloso quanto imponente, che ha permesso il recupero dello storico sipario del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, dopo oltre vent’anni di inattività.

“Siamo sinceramente grati a tutta la squadra di AgriEuro che ogni giorno contribuisce alla crescita dell’azienda e che ha reso possibile, con il suo prezioso lavoro, questa donazione. I risultati dell’accurato intervento di restauro sono stati straordinari, superando le nostre aspettative; non vediamo l’ora di poter condividere con la città uno dei Sipari più belli d’Italia, tornato ora al suo antico splendore – ha dichiarato Filippo Settimi, CEO di AgriEuro srl – Questo gesto rappresenta per noi un atto di amore verso il nostro territorio e la città di Spoleto. Siamo profondamente orgogliosi di poter lasciare un segno che rimarrà nel tempo, un bene storico-artistico patrimonio per le generazioni future.”

Il maestoso sipario storico di Francesco Coghetti, la grande tela che misura 11,90 metri in altezza e 13,92 metri in larghezza, completata nel 1861, raffigura la scena storica di Annibale sconfitto sotto le mura di Spoleto, un’allegorica esaltazione delle storie gloriose della città e testimonianza di come Spoleto abbia partecipato alle rappresentazioni tipiche dell’Unità d’Italia, periodo in cui il sipario è stato realizzato. Il sipario non era stato interessato dai precedenti interventi di restauro del Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’, conclusi nel 2007.