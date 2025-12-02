Art bonus e mecenatismo culturale: il restauro del sipario storico. Venerdì 5 dicembre, ore 17

Il Comune di Spoleto torna a riflettere sul valore del mecenatismo culturale e sulle straordinarie opportunità offerte dallo strumento dell’Art Bonus.

Giovedì 5 dicembre, alle ore 17.00, la Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ospiterà il convegno “Il futuro va in scena: Art Bonus e il valore del mecenatismo culturale. Il restauro del sipario del Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ come modello di intervento pubblico-privato per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale”.

L’appuntamento nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di rilanciare l’esperienza del sipario storico del Teatro Nuovo, tornato al suo splendore originario grazie alla collaborazione tra il Comune di Spoleto, l’azienda AgriEuro e l’associazione Spoleto nel Cuore, e di illustrare le potenzialità dell’Art Bonus, un meccanismo che – attraverso un credito d’imposta del 65% – consente a cittadini e imprese di partecipare in modo concreto alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali pubblici.



“Il restauro del sipario storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti – ha dichiarato Danilo Chiodetti, vicesindaco e assessore alla Valorizzazione delle Culture – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. L’Art Bonus è uno strumento su cui abbiamo lavorato molto in questi anni come amministrazione comunale, non solo perché sostiene la tutela del patrimonio, ma anche per rafforzare il legame tra comunità, istituzioni e mondo produttivo. Con questo convegno vogliamo mostrare quanto il mecenatismo culturale possa incidere in modo positivo sul presente e sul futuro della città”.

All’incontro interverranno il sindaco Andrea Sisti e il vicesindaco Danilo Chiodetti. Seguiranno i contributi di Antonella Filiani, restauratrice del Coo.Be.C. e dell’architetto Moreno Orazi (Studio Abaco) che illustreranno le fasi del restauro e della ricollocazione del sipario. Filippo Settimi (CEO AgriEuro srl) porterà la testimonianza del mecenate, mentre Lucia Steri, funzionario Ales s.p.a. del Ministero della Cultura, presenterà i finalisti del Concorso Art Bonus 2025 e approfondirà il tema “Cultura e impresa. Un investimento strategico”.

La storica dell’arte Stefania Petrillo, docente all’Università degli Studi di Perugia che al termine del convegno condurrà una visita guidata per approfondire la conoscenza del sipario storico, interverrà sul tema “Il sipario di Francesco Coghetti a Spoleto: i valori di un emblema civico”. Il convegno sarà coordinato da Roberta Farinelli, dirigente del Dipartimento Valorizzazione delle Culture.

Nel corso dell’iniziativa si parlerà anche della possibile collaborazione tra il Comune di Spoleto e l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, finalizzata a promuovere il mecenatismo culturale come investimento strategico per la crescita e il futuro del territorio.​