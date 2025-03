Art Bonus 2025: aperte le votazioni per sostenere il progetto dell’Auditorium Comunale di Campello sul Clitunno

Ha preso ufficialmente avvio la IX edizione del Concorso Art Bonus promosso dal Ministero della Cultura e da ALES, in collaborazione con Promo PA Fondazione – LuBeC, per premiare i migliori interventi finanziati attraverso il credito di imposta, introdotto in Italia nel 2014, e finalizzato a favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.



Il Comune di Campello sul Clitunno ha presentato lo scorso anno una richiesta di raccolta fondi per poter terminare i lavori di creazione di un Auditorium Comunale, spazio ricavato dalla palestra dell’ex istituto IPSIA e finanziato in gran parte con risorse regionali del Piano di Sviluppo Rurale (PSR ).



La struttura, terminata grazie al sostegno economico della azienda Meccanotecnica Umbra S.p.A., è stata inaugurata ad aprile delle scorso anno e da quel momento ha permesso la realizzazione di numerose iniziative a favore della collettività.



Destinato a spettacoli, concerti, proiezione di film, scuola di musica e attività formative in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado è a disposizione anche di tutti i portatori di interesse locali.



Il progetto Auditorium Comunale di Campello sul Clitunno è stato selezionato per partecipare alle votazioni del Concorso Art Bonus 2025, diretto a valorizzare e premiare gli interventi la cui raccolta fondi è stata chiusa sulla piattaforma governativa nel corso del 2024 e rispondenti ai requisiti di selezione previsti dal regolamento.



Come partecipare e votare

La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere uno o più progetti in gara. La votazione avviene attraverso un semplice clic sulla piattaforma Art Bonus e con un like sui canali social, a seconda della fase di svolgimento.



Categorie e Progetti Ammissibili

I progetti in gara sono suddivisi in due categorie:

Categoria “Beni e luoghi della cultura”: comprende progetti di restauro, manutenzione di beni culturali e sostegno a musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali.

Categoria “Spettacolo dal vivo”: include progetti di sostegno agli enti e alle attività di spettacolo.

Campello sul Clitunno è inserito nella prima categoria.



Fasi del Concorso

Il concorso si articola in due fasi principali:

FASE I (fino al 14 aprile 2025): Votazione sul sito Art Bonus per selezionare i 15 progetti più votati per ciascuna categoria.

FASE II (solo il 15 aprile): Votazione finale sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus per selezionare i 30 progetti più votati considerando entrambe le categorie.



Premiazione

I vincitori assoluti delle due categorie e i finalisti saranno premiati durante un evento pubblico organizzato dagli enti promotori del concorso.







Sostenete il progetto dell’Auditorium di Campello sul Clitunno! Per votare cliccate qui -> https://bit.ly/3FbZNXK