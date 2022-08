Arrivano le prime reti del Perugia Primavera

Ha preso il via anche la stagione per l’Under 17

Prosegue il lavoro per la formazione Primavera che prende sempre più forma sotto la direzione di mister Alessandro Formisano. Importanti novità i nuovi volti che hanno raggiunto Sauze D’Oulx negli ultimi giorni e il recupero degli infortunati del primo periodo. Nell’allenamento congiunto di martedì contro la rappresentativa giovanile del Marseille City Team, in occasione del quale i grifoncelli si sono spostati presso il campo comunale di Bardonecchia, il Perugia ha convinto imponendosi 5-0 con la doppietta di Buzzi e le reti di Dalla Valle, Ascani e Fagotti.

Ancora qualche giorno di doppie sedute prima degli ultimi due importanti test in programma sabato 13 agosto contro i pari età dell’Olympique Marsiglia e domenica 14 agosto contro il Genoa dopo le quali la squadra sarà di rientro a Perugia per preparare al meglio la partita di Timvision Cup in programma il 31 agosto.

Al via anche la formazione Under 17 dell’AC Perugia Calcio che da due giorni ha iniziato gli allenamenti presso il centro sportivo “Paolo Rossi” di Perugia per un pre-raduno che proseguirà fino 13 agosto sotto la guida del neo tecnico Giacomo Del Bene coadiuvato dal vice Alessandro Nasini.

Inizialmente aggregati i territoriali classe 2006 e alcuni dei 2007 biancorossi. Assenti invece alcuni atleti già in ritiro con la Primavera dal 28 luglio scorso e che dal 16 agosto si aggiungeranno al gruppo per il raduno vero e proprio insieme ai nuovi rinforzi in vista della stagione sportiva alle porte.

Si inizia domenica 4 settembre con la trasferta di Ascoli, prima dell’esordio casalingo in cartello la domenica successiva contro il Cosenza.

Questo l’elenco dei convocati:

Ambrogi Andrea, Balducci Federico, Barberini Riccardo, Belia Giovanni Franco, Bussotti Gianmarco, Calzoni Samuele, Caprari Nicholas, Carbonini Lorenzo, Ciattaglia Denny, Costanzi Alessandro, Cottini Filippo, Fucci Edoardo, Giommetti Alessandro, Giorgetti Matteo, Mannarini Alessandro, Marocchi Lorenzo, Massei Filippo, Migliorati Tommaso, Monaco Salvatore, Patrignani Giulio, Petterini Tommaso, Romagnoli Davide, Romani Alessio, Saveri Mattia, Tofani Giampaolo, Torri Raffaello.