Arriva la Pasqua e tornano gli immancabili auguri del pastore Costantino Paolantoni

Da Roccanolfi, stavolta, ringrazia il cardiologo Valentino Cariani e tutta la sua famiglia

di Manuele Fiori

Tornano le Feste, torna Costantino. Il pastore di Preci, sempre preciso e puntuale, non si dimentica degli amici e di chi lo aiuta spesso; dopo le sue disavventure da terremotato che lo portarono a bussare alle porte di diverse redazioni e che lo portarono anche a ringraziare la sensibilità dell’Arma dei Carabinieri per avergli fatto riavere accesso alla sua abitazione in tempi ragionevoli, lo scorso anno aveva avuto problemi di pressione che lo avevano messo di fronte al dottor Valentino Cariani, noto cardiologo di Cascia.

Stavolta, dopo ennesimi disturbi di salute e bisogni del camicie bianco, “anche nei giorni festivi e a qualsiasi ora della notte”, Costantino vuole tornare a ringraziare tutta la famiglia Cariani.

Il dovere di un medico è filantropico per natura, la sensibilità di un pastore no.

Buona Pasqua a tutti i lettori!