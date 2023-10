Arrestato spacciatore: sequestrati cocaina e contanti per circa 12.000 €

I Carabinieri hanno colto in flagranza di reato un 22enne di origine albanese trovato in possesso di droga con dosi nascoste nella propria abitazione insieme a materiale per il confezionamento ed ingenti somme di denaro non giustificabili, quale verosimile provento dell’attività illecita

Negli ultimi giorni – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – è stata messa a segno dai militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto un determinante risultato in termini di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio nell’ambito di specifico servizio dedicato il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile ha tratto in arresto un cittadino albanese, 22enne, resosi autore di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, recuperando alcune dosi di cocaina, pari a circa 35 grammi, corrispondenti a circa 2.500 € e oltre 9.500 € in banconote di vario taglio ritrovate nel proprio domicilio unitamente ad un bilancio e al materiale utile per il confezionamento.

Specificatamente il personale operante durante l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere ha proceduto a monitorare un soggetto aggirarsi con fare sospetto nel centro storico, riscontrando subito dopo la cessione ad un’acquirente di 4 dosi di cocaina per un corrispettivo di € 200.

Dopo aver assistito alla cessione dello stupefacente, avendo recuperato la droga e i soldi ritenuto provento dell’attività illecita, il personale dell’Aliquota Operativa, con l’ausilio di personale del Radiomobile, hanno proceduto alla perquisizione presso il domicilio ove venivano rinvenute ulteriori 3 dosi e un ulteriore panetto della medesima sostanza per complessivi 33 grammi di cocaina ben riposti vicino a un ingente quantitativo di denaro un bilancino e tutto il materiale devoluto al confezionamento.

Immediatamente l’uomo veniva condotto in caserma per gli approfondimenti del caso, la pesatura della droga e l’inoltro della campionatura per verificare l’esatto quantitativo corrispondente, nonché la qualità della sostanza stupefacente.

Terminate le formalità di rito il soggetto veniva dichiarato in stato d’arresto e condotto nel carcere di Spoleto, in attesa della convalida avvenuta qualche giorno dopo.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota stampa dell’Arma – si presumono innocenti.